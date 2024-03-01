Пенсії в Україні зростуть вже у березні після індексації, зміняться також виплати та збільшаться деякі тарифи.

У перший місяць весни відбудуться зміни, які, хоча не будуть значними, але відчутно вплинуть на фінансове становище українців, у відміну від минуломісячних.

Пенсія. Починаючи з 1 березня, планується проведення щорічної індексації пенсій, що призведе до збільшення їх розміру. Індексація передбачає підвищення пенсій на величину інфляції, яка за даними Кабміну склала у 2023 році 5%. Разом із тим, середня зарплата зросла на 7%. Це означає, що з 1 березня середня пенсія збільшиться на близько 8% або на 322 гривні до рівня у 5 717 гривень.

Тарифи. Крім зростання розміру пенсій, приємною новиною буде те, що витрати на комунальні послуги наразі не збільшуватимуться. Після ухвалення у 2022 році мораторію на підвищення тарифів на природний газ та опалення до завершення війни і протягом шести місяців після неї, тарифи залишатимуться сталими. Так, ціна за кубометр газу від "Нафтогазу" залишиться на рівні 7,96 гривень, як і раніше.

Крім того, принаймні до 1 травня буде залишатися поточний тариф у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання електроенергії. Також відомо, що у 2024 році вартість водопостачання подорожчає двічі – 1 квітня та 1 червня.

Виплати. З початку повномасштабного російського вторгнення українцям, які були вимушені покинути свої домівки, було призначено державну допомогу на проживання у розмірі від 2 до 3 тисяч гривень. Однак з 1 березня цю допомогу скасують, за винятком деяких категорій осіб:

пенсіонерів, які отримують пенсію менше 9444 гривень;

осіб з інвалідністю І та ІІ групи;

дітей з інвалідністю І та ІІ групи;

дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування;

сімей, які отримали роботу у минулому році, але мають доходи менше ніж 9400 гривень на кожного члена сім'ї;

осіб, які проживають на безпечних територіях, але не можуть працевлаштуватися з певних причин. Наприклад, це стосується матерів, які не можуть працювати через обставини, що перешкоджають, оскільки вони повинні доглядати за своїми дітьми, які не відвідують дитячі садки.

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