Пенсии в Украине вырастут уже в марте после индексации, изменятся выплаты и увеличатся некоторые тарифы.

В первый месяц весны произойдут изменения, которые хотя не будут значительными, но ощутимо повлияют на финансовое положение украинцев, в отличие от прошлогодних.

Пенсия . Начиная с 1 марта планируется проведение ежегодной индексации пенсий, что приведет к увеличению их размера. Индексация предусматривает повышение пенсий на величину инфляции, которая, по данным Кабмина, составила в 2023 году 5%. Вместе с тем средняя зарплата выросла на 7%. Это означает, что с 1 марта средняя пенсия увеличится на 8% или на 322 гривны до уровня в 5 717 гривен.

Тарифы . Кроме роста размера пенсий, приятной новостью будет то, что расходы на коммунальные услуги пока не будут увеличиваться. После принятия в 2022 году моратория на повышение тарифов на природный газ и отопление до завершения войны и в течение шести месяцев после нее, тарифы будут оставаться постоянными. Так, цена за кубометр газа от "Нефтегаза" останется на уровне 7,96 гривен по-прежнему.

Кроме того, по крайней мере, до 1 мая будет оставаться текущий тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час, независимо от объема потребления электроэнергии. Также известно, что в 2024 году стоимость водоснабжения подорожает дважды – 1 апреля и 1 июня.

Выплаты . С начала полномасштабного российского вторжения украинцам, вынужденным покинуть свои дома, была назначена государственная помощь на проживание в размере от 2 до 3 тысяч гривен. Однако с 1 марта эта помощь будет отменена, за исключением некоторых категорий лиц:

пенсионеров, получающих пенсию менее 9444 гривен;

лиц с инвалидностью I и II группы;

детей с инвалидностью I и II группы;

детей-сирот и лиц, лишенных родительской опеки;

семей, которые получили работу в прошлом году, но имеют доходы менее 9400 гривен на каждого члена семьи;

лиц, проживающих на безопасных территориях, но не могут трудоустроиться по определенным причинам. Например, это касается матерей, которые не могут работать из-за препятствующих обстоятельств, поскольку они должны ухаживать за своими детьми, которые не посещают детские сады.

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