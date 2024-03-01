В Україні продовжуватиметься державне фінансування тих спеціальностей, за якими можна робити прогнози.

Через п'ять років в Україні зросте попит на професіоналів певних сфер. Система вищої освіти країни активно працює над прогнозуванням кадрових потреб на наступні 5-10 років.

Про цей тренд повідомив Михайло Винницький, заступник міністра освіти, під час виступу на телемарафоні.

"У майбутньому будуть потрібні деякі професії, такі як вчителі та лікарі, що становлять пріоритет. Також буде потреба в інженерах-будівельниках та інженерах-архітекторах для процесу відновлення, а також у психологах та реабілітологах. Ці професії є тими, щодо яких ми чітко прогнозуємо, що їх буде потрібно через п'ять років", - відзначив він.

Водночас Винницький зазначив, що прогнозувати потребу у фахівцях інших спеціальностей складніше.

"Фактично ми визнаємо, що деякі професії спрямовані більше на особистісний розвиток, ніж на підготовку до конкретної професії", - додав посадовець.

За словами заступника міністра, в Україні буде продовжуватися державне фінансування тих спеціальностей, щодо яких можна робити прогнози, а для інших буде доступна лише обмежена кількість державного замовлення та грантова підтримка.

Наразі в Україні спостерігається найбільша конкуренція за роботу у секторі "будівництво та облицювання", де кількість відгуків на одну вакансію сягає в середньому 60 осіб. Середня заробітна плата для спеціалістів у цій галузі становить приблизно 26 858 гривень.

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