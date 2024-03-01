В Украине будет продолжаться государственное финансирование тех специальностей, по которым можно делать прогнозы.

Через пять лет в Украине увеличится спрос на профессионалов определенных сфер. Система высшего образования страны активно работает над прогнозированием кадровых потребностей на следующие 5-10 лет.

Об этом тренде сообщил Михаил Винницкий, заместитель министра образования во время выступления на телемарафоне.

"В будущем потребуются некоторые профессии, такие как учителя и врачи, составляющие приоритет. Также потребуется инженеров-строителей и инженеров-архитекторов для процесса восстановления, а также психологов и реабилитологов. Эти профессии являются теми, относительно которых мы четко прогнозируем , что их потребуется через пять лет", - отметил он.

В то же время, Винницкий отметил, что прогнозировать потребность в специалистах других специальностей сложнее.

"Фактически мы признаем, что некоторые профессии направлены больше на личностное развитие, чем на подготовку к конкретной профессии", – добавил чиновник.

По словам замминистра, в Украине будет продолжаться государственное финансирование тех специальностей, по которым можно делать прогнозы, а для других будет доступно лишь ограниченное количество государственного заказа и грантовая поддержка.

В настоящее время в Украине наблюдается самая большая конкуренция за работу в секторе "строительство и облицовка", где количество отзывов на одну вакансию достигает в среднем 60 человек. Средняя заработная плата для специалистов в этой области составляет около 26 858 гривен.

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