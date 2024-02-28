В Україні заплановано провести широкомасштабну індексацію пенсійних виплат, але це не всі сюрпризи.

У березні заплановано індексацію пенсій, що пов’язано із зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які не мають можливості працювати. Вже з наступного місяця передбачається перегляд розмірів надбавок до пенсій, підвищень та інших доплат, що є частиною пенсійних виплат для пенсіонерів.

Такий перерахунок очікується автоматично, як мовиться у законі України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

"Унаслідок підняття прожиткового мінімуму для осіб, що не мають змоги працювати, з 2093 до 2361 гривні, відбудеться збільшення мінімальних пенсій за віком, а також доплат для пенсіонерів зі стажем понад норму, розмірів надбавок та підвищень, і мінімального та максимального розміру пенсійних виплат, які прив'язані до прожиткового мінімуму", — повідомляється в документі.

Варто підкреслити, в Україні заплановано провести широкомасштабну індексацію пенсійних виплат. Конкретний розмір збільшення пенсій буде залежати від існуючих нарахувань кожного пенсіонера. Мінімальне підвищення пенсій становитиме 100 гривень, тоді як максимальне може досягти до 1000 гривень.

У зв'язку з останніми реформами у сфері державної служби України, відбулися значущі зміни в системі призначення пенсій, які безпосередньо торкнулися держслужбовців. Ці зміни пов'язані з оновленням механізму оплати праці.

З настанням січня 2024 року було ініційовано зростання посадових окладів. В результаті цього кроку збільшилася пропорція основної заробітної плати (окладу), яка тепер складає 70%, у той час як частка додаткових виплат, зокрема премій, зменшилася до 30%.

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