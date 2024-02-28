Згідно з чинним законодавством, фінансова підтримка на проживання надається, але не всім.

Експерти пояснили, чи забезпечуватиме держава фінансовою підтримкою на житло тих внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які винаймають помешкання. Вони також висвітлили ключові аспекти та критерії, які визначають можливість отримання такої допомоги, повідомив Юридичний радник ВПО.

Таким чином, громадяни України, які отримали статус ВПО і винаймають житло, мають право претендувати на державну фінансову підтримку для покриття витрат на проживання.

Відповідно до чинного законодавства, фінансова підтримка на проживання надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО), чиї житлові приміщення були знищені або постраждали внаслідок подій.

Громадяни, які раніше отримували допомогу і відмовилися від неї через повернення до своїх домівок, але згодом їхнє житло зазнало руйнувань, також мають право на отримання підтримки. При призначенні допомоги беруть до уваги різні майнові фактори, такі як наявність депозитів, покупка автомобіля та інше.

У зв'язку з цим, потрібно зареєструвати інформацію в Державному реєстрі або отримати письмове підтвердження від органу місцевого самоврядування щодо пошкодження або знищення житлового приміщення внаслідок воєнних дій, викликаних збройною агресією росії.

Отже, для отримання державної допомоги переселенцям, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені до стану, що унеможливлює проживання, необхідно:

Зареєструвати факт знищення житла в Державному реєстрі майна, що постраждало або було знищено через збройну агресію Росії проти України, або отримати офіційне підтвердження цього факту від місцевої влади або обласної військової адміністрації (ОВА).

Отримати довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Право на отримання такої довідки мають люди, чиї житлові приміщення були зруйновані або пошкоджені внаслідок воєнних дій, що підтверджено актом обстеження технічного стану житла.

Подати необхідний пакет документів для оформлення допомоги на проживання для ВПО.

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