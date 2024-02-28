Согласно действующему законодательству, финансовая поддержка на жительство предоставляется, но не всем.

Эксперты объяснили, будет ли государство обеспечивать финансовой поддержкой на жилье тех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые снимают жилье. Они также осветили ключевые аспекты и критерии, определяющие возможность получения такой помощи, сообщил Юридический советник ВПЛ.

Таким образом, граждане Украины, получившие статус ВПЛ и снимающие жилье, имеют право претендовать на государственную финансовую поддержку для покрытия расходов на проживание.

Согласно действующему законодательству, финансовая поддержка на жительство предоставляется внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), чьи жилые помещения были уничтожены или пострадали в результате событий.

Граждане, которые раньше получали помощь и отказались от нее из-за возвращения в свои дома, но впоследствии их жилье потерпело разрушения, также имеют право на получение поддержки. При назначении помощи принимают во внимание разные имущественные факторы, такие как наличие депозитов, покупка автомобиля и прочее.

В связи с этим нужно зарегистрировать информацию в Государственном реестре или получить письменное подтверждение от органа местного самоуправления о повреждении или уничтожении жилого помещения в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией россии.

Следовательно, для получения государственной помощи переселенцам, чьи дома были разрушены или повреждены до состояния, которое делает невозможным проживание, необходимо:

Зарегистрировать факт уничтожения жилья в Государственном реестре имущества, пострадавшего или уничтоженного из-за вооруженной агрессии России против Украины, или получить официальное подтверждение этого факта от местных властей или областной военной администрации (ОВА).

Получить справку внутри перемещенного лица (ВПЛ). Право на получение такой справки имеют люди, чьи жилые помещения были разрушены или повреждены в результате военных действий, что подтверждено актом обследования технического состояния жилья.

Предоставить необходимый пакет документов для оформления помощи на проживание для ВПЛ.

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