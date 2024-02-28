Чищення унітазу — не найприємніше завдання, але за допомогою цих зручних прийомів глибокого очищення ви можете зробити це набагато ефективніше.

Перш ніж приступити до чищення унітазу , вам необхідно озброїтися деякими необхідними засобами.

Щоб очистити унітаз правильно, вам слід переконатися, що у вас є щонайменше такі предмети:

Водонепроникні гумові рукавички.

Чистка губка.

Спрей для чищення унітазу або дезінфікуючий спрей.

Щітка для унітазу.

Тканина або рушник.

Коли всі ці предмети будуть під рукою, вам слід підготувати унітаз до чищення.

Як очистити унітаз, етапи:

Візьміть вологу губку

і таз з теплою водою і протріть весь унітаз. На цьому етапі вам не потрібно турбуватися про чашу. Натомість ви хочете просто повністю оглянути зовнішній вигляд унітазу.

Це почне процес видалення бруду, який може накопичитися на вашому унітазі. Він також видалить залишки пилу, що скупчився на поверхнях унітазу.

Нанесіть засіб для унітазу на унітаз

Тепер черга чаші привернути до себе небагато уваги. Візьміть спрей для чищення унітазу і нанесіть його на край унітазу (якщо у вас немає унітазу без обода). Використовуйте стільки, щоб воно стікало в решту чаші та у воду. Прагніть рівномірного нанесення, щоб вся чаша була покрита засобом для унітазу.

Почистіть унітаз йоржиком

Як тільки у вас буде достатньо часу для активних речовин у засобі для чищення унітазів, щоб приступити до роботи і зруйнувати бруд і мінеральні відкладення, настав час братися за йорж для унітазу.

Як очистити унітаз: використовуйте щітку, щоб ретельно очистити чашу, приділяючи особливу увагу тим областям, які можна легко пропустити. Якщо ви виявите особливо стійкі плями, сміливо використовуйте спрей для чищення унітазу разом із щіткою.



Як тільки ви будете задоволені тим, що досить почистили йоржиком для унітазу, настав час змити його . Промивання допоможе змити бруд та плями, які ви розмили щіткою.

Якщо змив не все вловив, то використовуйте щітку або ганчірку, щоб позбавитися залишків бруду.

Використовуйте засіб для унітазу на зовнішній стороні унітазу.

Наступний крок – нанести спрей для чищення унітазу на зовнішню поверхню унітазу. Обов'язково протріть унітаз. Ви будете здивовані, які частини унітазу можуть накопичувати бруд та пил. Отже, очистіть основу, бачок і навіть стіни.

Як очистити унітаз – не забудьте обприскати і ручку! Ви не хочете, щоб область, до якої ви, швидше за все, торкнетеся, була пронизана мікробами.

Вам також слід обов'язково вимити підлогу навколо унітазу, так як це може призвести до скупчення мікробів.

Про це часто не беруть до уваги, але якщо деякі члени вашої родини мають звичку час від часу «пропадати», то вам слід переконатися, що підлога навколо вашого туалету теж гарна і чиста. Якщо у вас лінолеумна або вінілова підлога, то звичайного дезінфікуючого спрею буде достатньо, щоб він знову став гарним і чистим.

Мийте руки

Так, навіть якщо ви одягли рукавички, поки чистили унітаз, після цього вам слід ретельно вимити руки (також корисно використовувати рукавички різного кольору при чищенні унітазу, тому не переплутайте їх). у рукавичках, які можна використовувати для збирання кухні).

Джерело: plumbworld .

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