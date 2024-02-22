Даже унитазы, которыми не часто пользуются, следует часто чистить, чтобы в унитазе не оставались пятна от жесткой воды.
Частая уборка делает задачу намного проще, быстрее и менее неприятной, чем ждать, пока унитаз станет заметно грязным.
Как очистить унитаз
Очистить пространство
Удалите все с верхней части бачка унитаза и все, что находится на полу вокруг основания унитаза.
Как очистить унитаз - нужна промывка и подготовка
Смывайте воду в унитазе с закрытой крышкой. Наденьте резиновые перчатки и соберите чистящие средства.
Добавьте чистящее средство в унитаз
Нанесите коммерческое чистящее средство для унитаза, содержащее отбеливатель, чтобы продезинфицировать унитаз, начиная с края и покрывая всю чашу. Закройте крышку. Прежде чем приступить к чистке, дайте чистящему средству время (не менее пяти минут) начать удалять пятна.
Очистите унитаз снаружи
Пока очиститель работает внутри унитаза, очистите унитаз снаружи. Используйте чистящее средство для ванной и тряпку из микрофибры, чтобы удалить пыль и грязь. Начните сверху и протрите крышку бака, боковые стороны бака, ручку или кнопку смыва и внешнюю поверхность чаши. Не забывайте о зоне между сиденьем и баком. В завершение очистите крышку сиденья унитаза и обе стороны сиденья.
Как очистить унитаз - чтобы обеспечить качественную очистку, снимите сиденье и очистите его отдельно.
Почистите унитаз
Используйте щетку с длинной ручкой и очистите чашу, начиная сверху под ободком. Очистка этой области не только удалит почву, но и поможет защитить струи воды от минеральных отложений, которые могут вызвать засоры. Очистите всю поверхность чаши, включая изгиб и ловушку. Смыть, чтобы прополоскать.
Дезинфекция туалета
Теперь, когда все чисто, пришло время продезинфицировать все внешние поверхности унитаза. Вы можете использовать дезинфицирующие салфетки или дезинфицирующий спрей. Ключом к успешной дезинфекции является использование достаточного количества продукта и предоставление ему достаточного времени для воздействия. Прочтите этикетки.
Большинство дезинфицирующих средств рекомендуют, чтобы поверхность оставалась влажной в течение как минимум пяти-10 минут. Обратите особое внимание на ручки и сиденья.
Источник: realsimple.
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