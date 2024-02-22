Туалет следует чистить как минимум еженедельно, а когда кто-то болеет, то чаще.

Даже унитазы, которыми не часто пользуются, следует часто чистить, чтобы в унитазе не оставались пятна от жесткой воды.

Частая уборка делает задачу намного проще, быстрее и менее неприятной, чем ждать, пока унитаз станет заметно грязным.

Как очистить унитаз

Очистить пространство

Удалите все с верхней части бачка унитаза и все, что находится на полу вокруг основания унитаза.

Как очистить унитаз - нужна промывка и подготовка

Смывайте воду в унитазе с закрытой крышкой. Наденьте резиновые перчатки и соберите чистящие средства.

Добавьте чистящее средство в унитаз

Нанесите коммерческое чистящее средство для унитаза, содержащее отбеливатель, чтобы продезинфицировать унитаз, начиная с края и покрывая всю чашу. Закройте крышку. Прежде чем приступить к чистке, дайте чистящему средству время (не менее пяти минут) начать удалять пятна.

Очистите унитаз снаружи

Пока очиститель работает внутри унитаза, очистите унитаз снаружи. Используйте чистящее средство для ванной и тряпку из микрофибры, чтобы удалить пыль и грязь. Начните сверху и протрите крышку бака, боковые стороны бака, ручку или кнопку смыва и внешнюю поверхность чаши. Не забывайте о зоне между сиденьем и баком. В завершение очистите крышку сиденья унитаза и обе стороны сиденья.

Как очистить унитаз - чтобы обеспечить качественную очистку, снимите сиденье и очистите его отдельно.

Почистите унитаз

Используйте щетку с длинной ручкой и очистите чашу, начиная сверху под ободком. Очистка этой области не только удалит почву, но и поможет защитить струи воды от минеральных отложений, которые могут вызвать засоры. Очистите всю поверхность чаши, включая изгиб и ловушку. Смыть, чтобы прополоскать.

Дезинфекция туалета

Теперь, когда все чисто, пришло время продезинфицировать все внешние поверхности унитаза. Вы можете использовать дезинфицирующие салфетки или дезинфицирующий спрей. Ключом к успешной дезинфекции является использование достаточного количества продукта и предоставление ему достаточного времени для воздействия. Прочтите этикетки.

Большинство дезинфицирующих средств рекомендуют, чтобы поверхность оставалась влажной в течение как минимум пяти-10 минут. Обратите особое внимание на ручки и сиденья.

Источник: realsimple.

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