Чистка унитаза — не самая приятная задача, но с помощью этих удобных приемов глубокой очистки вы можете сделать эту задачу намного эффективнее.

Прежде чем приступить к чистке унитаза, вам необходимо вооружиться некоторыми необходимыми средствами.

Чтобы очистить унитаз правильно, вам следует убедиться, что у вас есть как минимум следующие предметы:

Водонепроницаемые резиновые перчатки.

Чистящая губка.

Спрей для чистки унитаза или дезинфицирующий спрей.

Щетка для унитаза.

Ткань или полотенце.

Когда все эти предметы будут у вас под рукой, вам следует подготовить унитаз к чистке.

Как очистить унитаз, этапы:

Протрите унитаз влажной губкой

Возьмите влажную губку и таз с теплой водой и протрите весь унитаз. На этом этапе вам не нужно беспокоиться о чаше. Вместо этого вы хотите просто полностью осмотреть внешний вид унитаза.

Это начнет процесс удаления грязи, которая может накопиться на вашем унитазе. Он также удалит остатки пыли, скопившейся на поверхностях унитаза.

Нанесите чистящее средство для унитаза на унитаз

Теперь очередь чаши привлечь к себе немного внимания. Возьмите спрей для чистки унитаза и нанесите его на край унитаза (если у вас нет унитаза без обода ). Используйте столько, чтобы оно стекало в остальную часть чаши и в воду. Стремитесь к равномерному нанесению, чтобы вся чаша была покрыта чистящим средством для унитаза.

Почистите унитаз ершиком

Как только у вас будет достаточно времени для активных веществ в средстве для чистки унитазов, чтобы приступить к работе и разрушить грязь и минеральные отложения, пора браться за ершик для унитаза.

Как очистить унитаз: используйте щетку, чтобы тщательно очистить чашу, уделяя особое внимание тем областям, которые можно легко пропустить. Если вы обнаружите особенно стойкие пятна, смело используйте спрей для чистки унитаза вместе со щеткой.

Спустить воду в туалете

Как только вы будете удовлетворены тем, что достаточно почистили ершиком для унитаза, пришло время смыть его. Промывка поможет смыть грязь и пятна, которые вы размыли щеткой.

Если смыв не все уловил, то используйте щетку или тряпку, чтобы избавиться от остатков грязи.

Используйте чистящее средство для унитаза на внешней стороне унитаза.

Следующий шаг — нанести спрей для чистки унитаза на внешнюю поверхность унитаза. Обязательно протрите весь унитаз. Вы будете удивлены, какие части унитаза могут накапливать грязь и пыль. Итак, очистите основание, бачок и даже стенки.

Как очистить унитаз - не забудьте опрыскать и ручку! Вы не хотите, чтобы область, к которой вы, скорее всего, прикоснетесь, была пронизана микробами.

Вам также следует обязательно вымыть пол вокруг унитаза, так как это также может привести к скоплению микробов.

Об этом часто упускают из виду, но если некоторые члены вашей семьи имеют привычку время от времени «пропадать», то вам следует убедиться, что пол вокруг вашего туалета тоже красивый и чистый. Если у вас линолеумный или виниловый пол, то обычного дезинфицирующего спрея будет достаточно, чтобы он снова стал красивым и чистым.

Мойте руки

Да, даже если вы надели перчатки, пока чистили унитаз, после этого вам следует тщательно вымыть руки (также полезно использовать перчатки разного цвета при чистке унитаза, поэтому не перепутайте их). в перчатках, которые можно использовать для уборки кухни).

Источник: plumbworld.

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