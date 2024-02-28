У будинку крани для ванної та кухонної раковини часто використовуються, що робить їх розсадником мікробів.

На ручках кранів для раковини міститься безліч мікробів, а це означає, що вони вимагають ретельного регулярного догляду!

Крім того, загальний бруд, який накопичують крани від рук, мила, зубної пасти та інших предметів домашнього вжитку, не кажучи вже про тверду воду, яка проходить через них щодня, означає, що ви теж захочете, щоб вони виглядали чистими.

Як чистити крани на кухні та ванній:

Ми часто використовуємо крани в будинку, а це означає, що там збирається багато бактерій.

Кращий спосіб регулярно чистити крани - тримати під рукою дезінфікуючий засіб, щоб ви могли не тільки чистити, а й дезінфікувати крани щодня.

Це особливо важливо, якщо у вас є маленькі діти, які, можливо, вперше починають мити руки самотужки! Просто попередньо очистіть поверхню та дотримуйтесь інструкцій на етикетках. Якщо ви вже очистили крани від бруду, не забудьте продезінфікувати їх.

Як чистити крани на кухні та ванній

Коли ви займаєтеся щотижневим прибиранням, вам потрібно почистити не тільки ванну або кухонну раковину, але й змішувачі. Це збереже їх чистоту та блиск, а також допоможе видалити мікроби, які ростуть навколо цієї області.

Розпиліть поверхню дезінфікуючий засіб доти, доки кран повністю не стане вологим.

Як чистити крани на кухні та ванній: Протріть чистою тканиною або губкою.

Для дезінфекції залиште на 30 секунд, для дезінфекції залиште на 10 хвилин.

Однак коли справа доходить до вашої кухні, найкраще використовувати антибактеріальний засіб для чищення, виконавши наступні дії:

Розпиліть поверхню доти, доки вона повністю не стане вологою, переконавшись, що вона покриває губу та основу.

Протріть чистою тканиною або губкою.

Для дезінфекції залиште на 10 секунд, для дезінфекції – на 2 хвилини.

Як видалити відкладення кальцію із кранів у ванній

Якщо у вас вдома жорстка вода, ви, напевно, знайомі з білими крейдовими слідами, які зазвичай залишаються після неї.

Ці плями від відкладень кальцію, також відомі як вапняний наліт, не тільки виглядають неприємно, але й створюють ідеальне середовище для розмноження бактерій та інших мікроорганізмів.

Щоб видалити накопичення жорсткої води із змішувача у ванній, найкраще використовувати засіб для видалення накипу зі змішувачів.

Як чистити крани на кухні та ванній: просто дотримуйтесь звичайних інструкцій з використання, дайте продукту постояти 15-20 секунд, щоб він почав діяти, перш ніж витирати його. Повторіть це стільки разів, скільки потрібно!

Тепер, коли ви знаєте, наскільки важливо чистити та дезінфікувати крани, обов'язково включіть це у своє щотижневе прибирання.

Щоразу, коли ви збираєтеся почистити раковину у ванній або на кухні, приділіть кілька хвилин та очищення кранів.

Джерело: lysol.com.

Читайте також:

Як очистити кран у ванній та кухні: що потрібно для вирішення проблеми.

Як очистити кран у ванній та кухні: що потрібно для вирішення проблеми.

Як чистити крани, щоб не зашкодити: чого слід уникати.