Как удалить и очистить стойкие мутные пятна на раковинах и кранах, ведь вода содержит такие минералы, как кальций и магний, которые оставляют неприглядные пятна на всех кранах.

Продолжайте читать пять советов о том, как удалить отложения кальция и наслаждаться чистотой раковин и кранов.

1. Как очистить кран от кальция с помощью универсального чистящего средства

Использование универсального чистящего средства может помочь вам поддерживать безупречность душевых насадок и смесителей на какое-то время, но обычно оно недостаточно эффективно, чтобы самостоятельно справиться с сильными отложениями. Используйте универсальное чистящее средство, чтобы поддерживать чистоту раковин и смесителей в перерывах между методами, описанными ниже.

2. Как очистить кран от кальция - вам поможет лимонный сок.

Природные кислоты, содержащиеся в лимонном соке, достаточно сильны, чтобы пробить несколько слоев минеральных отложений. Попробуйте почистить краны свежим лимоном. Вы вполне можете быть поражены результатами.

3. Как очистить кран от кальция уксусом

Как и лимонный сок, уксус представляет собой мощную кислоту, способную растворять минеральные отложения, накопившиеся с течением времени. Вы можете налить уксус в распылитель и использовать его так же, как универсальное чистящее средство, или просто пропитать чистящую ткань уксусом, обернуть ее вокруг крана и дать ей впитаться в течение нескольких часов, прежде чем вытереть ее.

4. Замачивание на ночь.

Если обычная чистка не помогает, попробуйте замочить смесители или душевые насадки на ночь. Просто накройте кран большим пакетом с застежкой-молнией, в котором содержится достаточно уксуса или лимонного сока, чтобы полностью погрузить кран, затем закрепите резинками и оставьте на ночь. Утром снимите пакет и протрите его.

5. Коммерческое минеральное чистящее средство

Как очистить кран от кальция - поможет коммерческое минеральное чистящее средство — еще один отличный вариант для удаления стойких, застрявших пятен. Вы можете использовать метод пластикового пакета, описанный выше, или снять насадку для душа и аэраторы смесителя, чтобы они впитались в раствор на несколько часов, а затем начисто протереть кран снаружи.

Источник: hillcrestplumbingandheating.

Читайте также:

Как очистить кран в ванной и кухне: что нужно для решения проблемы.

Как очистить кран в ванной и кухне: что нужно для решения проблемы.

Как чистить краны, чтобы не повредить: чего следует избегать.