В доме краны для ванной и кухонной раковины часто используются, что делает их рассадником микробов.

На ручках кранов для раковины содержится огромное количество микробов, а это означает, что они требуют тщательного регулярного ухода!

Кроме того, общая грязь, которую накапливают краны от рук, мыла, зубной пасты и других предметов домашнего обихода, не говоря уже о жесткой воде, которая проходит через них каждый день, означает, что вы тоже захотите, чтобы они выглядели чистыми.

Как чистить краны на кухне и ванной:

Мы часто используем краны в доме, а это означает, что там собирается много микробов.

Лучший способ регулярно чистить краны — держать под рукой дезинфицирующие средство , чтобы вы могли не только чистить, но и дезинфицировать краны каждый день.

Это особенно важно, если у вас есть маленькие дети, которые, возможно, впервые начинают мыть руки в одиночку! Просто предварительно очистите поверхность и следуйте инструкциям на этикетках. Если вы уже очистили краны от грязи, не забудьте продезинфицировать их.

Как чистить краны на кухне и ванной

Когда вы занимаетесь еженедельной уборкой, вам нужно почистить не только ванную или кухонную раковину, но и смесители. Это сохранит их чистоту и блеск, а также поможет удалить микробы, которые растут вокруг этой области.

Распылите поверхность дезинфицирующие средство до тех пор, пока кран полностью не станет влажным.

Как чистить краны на кухне и ванной: Протрите чистой тканью или губкой.

Для дезинфекции оставьте на 30 секунд, для дезинфекции оставьте на 10 минут.

Однако когда дело доходит до вашей кухни, лучше всего использовать антибактериальное чистящее средство, выполнив следующие действия:

Распылите поверхность до тех пор, пока она полностью не станет влажной, убедившись, что она покрывает губу и основу.

Протрите чистой тканью или губкой.

Для дезинфекции оставьте на 10 секунд, для дезинфекции — на 2 минуты.

Как удалить отложения кальция из смесителей в ванной

Если у вас дома жесткая вода, вы наверняка знакомы с белыми меловыми следами, которые обычно остаются после нее.

Эти пятна от отложений кальция, также известные как известковый налет, не только выглядят неприятно, но и создают идеальную среду для размножения бактерий и других микроорганизмов.

Чтобы удалить накопления жесткой воды из кранов в ванной, лучше всего использовать средство для удаления накипи из смесителей.

Как чистить краны на кухне и ванной: просто следуйте обычным инструкциям по использованию, дайте продукту постоять 15–20 секунд, чтобы онначал действовать , прежде чем вытирать его. Повторите это столько раз, сколько необходимо!

Теперь, когда вы знаете, насколько важно чистить и дезинфицировать краны, обязательно включите это в свою еженедельную уборку.

Каждый раз, когда вы собираетесь почистить раковину в ванной или на кухне, уделите несколько минут и очистке кранов.

Источник: lysol.com.

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