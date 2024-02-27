Грошову допомогу у розмірі 3 600 гривень надають громадянам України, які раніше не отримували виплати від міжнародних організацій.

Мобільні групи Фонду "Право на захист" оголошують про початок реєстрації на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН у Полтавській області.

Грошову допомогу у розмірі 3 600 гривень надають громадянам України, які раніше не отримували виплати від міжнародних організацій та мають дохід, що не перевищує 5 400 гривень на особу на місяць.

Ця допомога адресована переселенцям, які залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року, а також тим, хто повернувся до місць постійного проживання. Кандидати повинні відповідати критеріям вразливості, серед яких:

Батьки-одинаки, що мають на утриманні дітей до 18 років або людей старше 55 років;

Сім'ї літніх осіб віком понад 55 років;

Сім'ї, які доглядають за особами з особливими потребами;

Сім'ї, які прийняли дітей на виховання.

Під час подачі заявки на грошову допомогу потрібно мати наступні документи:

Ідентифікаційний номер платника податків;

Документ, що посвідчує особу;

Довідка про внутрішньо переміщену особу;

Номер IBAN банківської картки головного заявника;

Свідоцтво про народження дітей;

Документ про опіку над дитиною;

Посвідчення або медична довідка про інвалідність або хронічне захворювання.

Для подання заявки на грошову допомогу необхідно присутність всіх членів сім'ї. Для реєстрації на грошову допомогу сімей з маломобільними особами дозволяється подання оригіналів документів за умови надання медичної довідки.

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