Мобільні групи Фонду "Право на захист" оголошують про початок реєстрації на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН у Полтавській області.
Грошову допомогу у розмірі 3 600 гривень надають громадянам України, які раніше не отримували виплати від міжнародних організацій та мають дохід, що не перевищує 5 400 гривень на особу на місяць.
Ця допомога адресована переселенцям, які залишили свої домівки після 24 лютого 2022 року, а також тим, хто повернувся до місць постійного проживання. Кандидати повинні відповідати критеріям вразливості, серед яких:
- Батьки-одинаки, що мають на утриманні дітей до 18 років або людей старше 55 років;
- Сім'ї літніх осіб віком понад 55 років;
- Сім'ї, які доглядають за особами з особливими потребами;
- Сім'ї, які прийняли дітей на виховання.
Під час подачі заявки на грошову допомогу потрібно мати наступні документи:
- Ідентифікаційний номер платника податків;
- Документ, що посвідчує особу;
- Довідка про внутрішньо переміщену особу;
- Номер IBAN банківської картки головного заявника;
- Свідоцтво про народження дітей;
- Документ про опіку над дитиною;
- Посвідчення або медична довідка про інвалідність або хронічне захворювання.
Для подання заявки на грошову допомогу необхідно присутність всіх членів сім'ї. Для реєстрації на грошову допомогу сімей з маломобільними особами дозволяється подання оригіналів документів за умови надання медичної довідки.
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