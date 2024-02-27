Денежную помощь в размере 3 600 гривен предоставляют гражданам Украины, ранее не получавшим выплаты от международных организаций.

Мобильные группы Фонда "Право на защиту" объявляют о начале регистрации на получение денежной поощи от УВКБ ООН в Полтавской области.

Денежную помощь в размере 3 600 гривен предоставляют гражданам Украины, ранее не получавшим выплаты от международных организаций и имеющих доход, не превышающий 5 400 гривен на человека в месяц.

Эта денежная помощь адресована переселенцам, покинувшим свои дома после 24 февраля 2022 года, а также вернувшимся к местам постоянного проживания. Кандидаты должны соответствовать критериям уязвимости, среди которых:

Родители-одиночки, имеющие на иждивении детей до 18 лет или людей старше 55 лет;

Семьи пожилых в возрасте старше 55 лет;

Семьи, ухаживающие за лицами с особыми потребностями;

Семьи, принявшие детей на воспитание.

При подаче заявки на денежную помощь необходимо иметь следующие документы:

Идентификационный номер налогоплательщика;

Документ, удостоверяющий личность;

Справка о внутренне перемещенном лице;

Номер IBAN банковской карты главного заявителя;

Свидетельство о рождении детей;

документ об опеке над ребенком;

Удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хроническом заболевании.

Для подачи заявки на денежную помощь необходимо присутствие всех членов семьи. Для регистрации на денежную помощь семей с маломобильными лицами разрешается предоставление оригиналов документов при предоставлении медицинской справки.

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