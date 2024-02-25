Тут зібрані найкращі та прості способи очищення кухонного крана.

Крім того, дізнайтеся, чого слід уникати під час чищення та обслуговування крана.

Як очистити кран на кухні

Очищення крана не повинно тривати багато часу. Використовуючи кран мокрими руками, ви завжди залишаєте на ньому краплі води. Вони висихають і залишають вапняний наліт.

Видимий вапняний наліт може швидко утворитися, тому після кожного використання слід витирати поверхню змішувача тканиною з мікрофібри. Це дозволить збільшити інтервали між регулярними чищеннями.

Дотримуйтесь цих простих порад, щоб регулярно очищати і видаляти вапняний наліт з крана, щоб він виглядав як новий довгі роки:

Використовуйте м'яку органічну кислоту, наприклад, розчин оцтової або лимонної кислоти.

Як очистити кран на кухні: перед нанесенням речовини перевірте, чи ваші поверхні стійкі до впливу кислот.

Нанесіть засіб для чищення на м'яку сторону губки і ретельно протріть кран.

Не залишайте кислотний засіб для чищення довше, ніж зазначено в інструкції на упаковці.

Промийте кран чистою водою та висушіть тканиною з мікрофібри.

ОБМЕЖЕННЯ З ЧИЩЕННЯ КРАНІВ

Дотримуйтесь таких запобіжних заходів, щоб не скоротити термін служби вашого змішувача:

Як очистити кран на кухні: не використовуйте сильні абразивні засоби для чищення, металеві чистячі подушечки, сталеву мочалку або грубу сторону губки. Вони подряпають і потьмяніють поверхню крана.

Не використовуйте засоби для чищення, крім мила, оцтової або лимонної кислоти та води.

Не використовуйте мило з кульками або блискітками, оскільки вони можуть засмічити насос.

Не мочіть і не занурюйте кран у воду.

Джерело: blanco .

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