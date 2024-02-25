Здесь собраны лучшие и простые способы очистки кухонного крана.

Кроме того, узнайте, чего следует избегать при чистке и обслуживании крана.

Как очистить кран на кухне

Очистка крана не должна занимать много времени. Используя кран мокрыми руками, вы почти всегда оставляете на нем капли воды. Они высыхают и оставляют известковый налет.

Видимый известковый налет может образоваться быстро, поэтому после каждого использования следует вытирать поверхность смесителя тканью из микрофибры. Это позволит увеличить интервалы между регулярными чистками.

Следуйте этим простым советам, чтобы регулярно очищать и удалять известковый налет с крана, чтобы он выглядел как новый долгие годы:

Используйте мягкую органическую кислоту, например раствор уксусной или лимонной кислоты.

Как очистить кран на кухне: перед нанесением вещества проверьте, устойчивы ли ваши поверхности к воздействию кислот.

Нанесите чистящее средство на мягкую сторону губки и тщательно протрите кран.

Не оставляйте кислотное чистящее средство дольше, чем указано в инструкции на упаковке.

Промойте кран чистой водой и высушите тканью из микрофибры.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЧИСТКЕ КРАНОВ

Соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы не сократить срок службы вашего смесителя:

Как очистить кран на кухне: не используйте сильные абразивные чистящие средства, металлические чистящие подушечки, стальную мочалку или грубую сторону губки. Они поцарапают и потускнеют поверхность крана.

Не используйте чистящие средства, кроме мыла, уксусной или лимонной кислоты и воды.

Не используйте мыло с шариками или блестками, так как они могут засорить насос.

Не мочите и не погружайте кран в воду.

Источник: blanco.

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