Незважаючи на зміни в ціні, деякі мережі супермаркетів все ще пропонують вигідні пропозиції.

Станом на пʼятницю, 23 лютого, ціни на білий цукор та каву в Україні продовжують тішити споживачів, оскільки вони залишаються на більш доступному рівні порівняно з попереднім місяцем. Проте вартість солі зазнала невеликого зростання на кілька гривень.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Незважаючи на це, деякі мережі супермаркетів все ще пропонують вигідні пропозиції на сіль, в той час як ціни на цукор виявилися стабільними з мінімальною різницею між цінниками.

Ціна на цукор зазнала незначного зниження, встановившись на рівні 29,92 грн за кілограм. В мережах супермаркетів цінові показники на цукор майже ідентичні, варіюючись в межах від 29,90 грн до 29,99 грн за кілограм. Це показує невелике зниження порівняно з січнем, коли середня ціна на цукор становила 30,01 грн за кілограм.

Вартість морської солі виявилася вищою в порівнянні з середньою ціною за січень, яка складала 32,86 грн за кілограм. Тепер середня ціна коливається від 32,86 грн до 33,80 грн за кілограм. У мережі супермаркетів "Варус" можна знайти найвигіднішу пропозицію, де кілограм солі продається за 29,90 грн. Водночас, відвідувачі "МегаМаркету" зіткнуться з ціною в 37,60 грн за кілограм, що є одним з найвищих показників на ринку.

Варто зазначити, що у 2024 році в Україні не передбачається дефіцит цукру, оскільки запаси цього продукту дозволяють задовольнити внутрішні потреби населення і водночас забезпечити необхідний обсяг експорту.

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