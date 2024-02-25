Несмотря на изменения в цене некоторые сети супермаркетов все еще предлагают выгодные предложения.

По состоянию на пятницу, 23 февраля, цены на белый сахар и кофе в Украине продолжают радовать потребителей, поскольку они остаются на более доступном уровне по сравнению с предыдущим месяцем. Однако стоимость соли испытала небольшой рост на несколько гривен.

Об этом идет речь на сайте Минфина.

Несмотря на это некоторые сети супермаркетов все еще предлагают выгодные предложения на соль, в то время как цены на сахар оказались стабильными с минимальной разницей между ценниками.

Цена на сахар испытала незначительное снижение, установившись на уровне 29,92 грн за килограмм. В сетях супермаркетов ценовые показатели на сахар почти идентичны, варьируясь в пределах от 29,90 до 29,99 грн за килограмм. Это показывает небольшое снижение по сравнению с январем, когда средняя цена на сахар составила 30,01 грн. за килограмм.

Стоимость морской соли оказалась выше по сравнению со средней ценой за январь, составлявшей 32,86 грн за килограмм. Теперь средняя цена колеблется от 32,86 до 33,80 грн за килограмм. В сети супермаркетов "Варус" можно найти выгодное предложение, где килограмм соли продается за 29,90 грн. В то же время, посетители "Мегамаркета" столкнутся с ценой в 37,60 грн за килограмм, что является одним из самых высоких показателей на рынке.

Следует отметить, что в 2024 году в Украине не предусматривается дефицит сахара, поскольку запасы этого продукта позволяют удовлетворить внутренние потребности населения и обеспечить необходимый объем экспорта.

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