Хоча рушники необхідні в будь-якому будинку, бувають випадки, коли ми дозволяємо почуттю розкоші вийти за рамки практичності та вибираємо м'які та плюшеві рушники.

Проблема виникає, коли їм час вирушати в прання: чи залишиться рушник м'яким і розкішним або він набуде звичайної твердої і грубої текстури.

Отже, ми склали короткий і короткий посібник з прання рушників:

Як прати рушники

Дотримуйтесь інструкції з догляду!

Вішайте рушники сушитися після кожного використання.

Стирайте рушники за високої температури і сушіть у пральній машині, щоб позбутися мікробів.

Утримайтеся від прання рушників з одягом, особливо делікатним.

Не використовуйте відбілювачі та кондиціонери для білизни.

Прання бавовняних рушників

Як прати бавовняні рушники?

Щоразу, витираючи тіло рушником, ви видаляєте відмерлі клітини шкіри, навіть після купання. Навряд чи це чудова ідея, і, що ще гірше, ці клітини збираються у пасмах вашого рушника і розмножують мікроби у вологому середовищі.

Настійно рекомендується прати рушники один раз на тиждень або після кожних трьох-п'яти регулярних використань. У повсякденному житті вішайте рушник сушитися після кожного прання. Будьте дуже обережні, щоб не захаращувати рушник, просто рівномірно розкладіть його на сонячному світлі.

Як найкраще прати рушники?

Найідеальніший спосіб стирати бавовняні рушники - при високій температурі з використанням якісного миючого засобу.

Як прати рушники: ніколи не намагайтеся використовувати для прання будь-які миючі засоби або кондиціонери для білизни, оскільки вони вплинуть на склад їх волокон, що при бігу вплине на здатність, що вбирає.

Відразу ж виймайте рушники з машини, як тільки цикл завершиться, оскільки на вологих рушниках почне рости пліснява. Сушіння в барабані при високій температурі допоможе зберегти ваші рушники делікатними, але якщо у вас немає сушарки, просто повісьте рушники на вулиці, щоб вони висохли на сонці.

Коли рушник повністю висохне, складіть його та зберігайте.

Джерело: towelogy .

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