Хотя полотенца необходимы в любом доме, бывают случаи, когда мы позволяем чувству роскоши выйти за рамки практичности и выбираем мягкие и плюшевые полотенца.

Проблема возникает, когда им пора отправляться в стирку: останется ли полотенце мягким и роскошным или оно приобретет обычную твердую и грубую текстуру.

Итак, мы составили краткое и краткое руководство по стирке полотенец:

Как стирать полотенца

Соблюдайте инструкцию по уходу!

Вешайте полотенца сушиться после каждого использования .

Стирайте полотенца при высокой температуре и сушите в стиральной машине, чтобы избавиться от микробов.

Воздержитесь от стирки полотенец с одеждой, особенно деликатной.

Не используйте отбеливатели и кондиционеры для белья.

Стирка хлопковых банных полотенец

Как стирать хлопчатобумажные полотенца?

Каждый раз, вытирая тело полотенцем, вы удаляете омертвевшие клетки кожи, даже после купания . Вряд ли это прекрасная идея, и, что еще хуже, эти клетки собираются в прядях вашего полотенца и размножают микробы во влажной среде.

Настоятельно рекомендуется стирать полотенца один раз в неделю или после каждых трех-пяти регулярных использований . В повседневной жизни вешайте полотенце сушиться после каждой стирки. Будьте очень осторожны, чтобы не загромождать полотенце, просто равномерно разложите его на солнечном свете.

Как лучше всего стирать полотенца?

Самый идеальный способ стирать хлопчатобумажные полотенца — при высокой температуре с использованием качественного моющего средства .

Как стирать полотенца: никогда не пытайтесь использовать для их стирки какие-либо моющие средства или кондиционеры для белья, так как они повлияют на состав их волокон, что при беге повлияет на впитывающую способность.

Сразу же вынимайте полотенца из машины, как только цикл завершится, так как на влажных полотенцах начнет расти плесень. Сушка в барабане при высокой температуре поможет сохранить ваши полотенца деликатными, но если у вас нет сушилки , просто повесьте полотенца на улице, чтобы они высохли на солнце.

Когда полотенце полностью высохнет, сложите его и храните.

Источник: towelogy.

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