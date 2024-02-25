Оскільки ваша кухонна витяжка знаходиться прямо над варильною панеллю і її основна мета - витягувати дим або пару, які виділяє їжа.

Однак забруднень можна уникнути, так це утворення товстого шару мастила, яке робить вашу витяжку брудною та менш ефективною.

Тому важливо знати, як очистити витяжку та фільтри, адже чим довше ви відкладаєте очищення витяжки та фільтра, тим менш ефективною вона буде і тим більше вам доведеться працювати, щоб очистити її.

Будьте активними та поверніть витяжку в повний робочий стан, дотримуючись нашого посібника з очищення як самої витяжки, так і важливих фільтрів.

Як очистити витяжку та фільтри:

Фільтри витяжки є дрібнокомірчастими гратами, розташованими на нижній стороні витяжки. Вони служать для того, щоб весь жир, що міститься в димі від приготування їжі, не потрапляв у витяжні отвори, щоб уникнути їх засмічення та необхідності більш дорогих операцій з очищення.

Як очистити витяжку та фільтри:

Очищення фільтрів витяжки – це простий процес:

Як очистити витяжку та фільтри: Спосіб 1

Акуратно зніміть фільтри

Наповніть раковину, велику каструлю або велике відро (достатньо велике, щоб вмістити щонайменше половину фільтра) окропу і додайте харчову соду та засіб для миття посуду.

Помістіть фільтри в гарячу воду і дайте їм просочитися щонайменше 10 хвилин.

Після того, як вони намокнуть, акуратно почистіть їх щіткою (переконайтеся, що щітка не занадто жорстка, щоб не пошкодити фільтри), час від часу промиваючи, поки весь жир, що скупчився, не буде видалений.

Якщо вам вдалося помістити у воду лише половину фільтра, повторіть те саме для іншої сторони.

Ретельно промийте та висушіть або дайте повністю висохнути на повітрі.

Знову вставте фільтри у витяжку.

Як очистити витяжку та фільтри: Спосіб 2

Акуратно зніміть фільтри

Помістіть фільтри в посудомийну машину на гарячій програмі.

Якщо фільтри ще забиті жиром, повторіть процес ще раз, щоб спробувати очистити його.

Якщо після кількох прань вони все ще засмічилися, можливо, вам доведеться подумати про їхню заміну.

Очищення витяжки з нержавіючої сталі

Змішайте бікарбонат соди з окропом і обережно протріть витяжку розчином губкою.

Використовуйте побутовий засіб для видалення жиру (або спробуйте зробити його самостійно!) і ганчірку, протираючи витяжку і видаляючи змащення, що розшарувалося, і пил.

Обережно промийте теплою водою, щоб видалити всі залишки.

Висушіть тканиною або дайте висохнути на повітрі, перш ніж наносити поліролевий шар для нержавіючої сталі, якщо ви хочете отримати додатковий глянсовий блиск.

Джерело: glotechrepairs.

Читайте також:

Як очистити каструлі і сковорідки, що пригоріли: блищатимуть як нові .

Як повернути білий колір речам: три дієві поради.

Чим прати речі, якщо немає порошку: кілька засобів, точно є у вас вдома.