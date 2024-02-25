Поскольку ваша кухонная вытяжка находится прямо над варочной панелью и ее основная цель — вытягивать дым или пар, выделяемые пищей.

Однако загрязнений можно избежать, так это образования толстого слоя смазки, которая делает вашу вытяжку грязной и менее эффективной.

Поэтому важно знать, как очистить вытяжку и фильтры, ведь чем дольше вы откладываете очистку вытяжки и фильтра, тем менее эффективной она будет и тем больше вам придется работать, чтобы очистить ее.

Будьте активны и верните вытяжку в полное рабочее состояние, следуя нашему руководству по очистке как самой вытяжки, так и важных фильтров.

Как очистить вытяжку и фильтры:

Фильтры вытяжки представляют собой мелкоячеистые решетки, расположенные на нижней стороне вытяжки. Они служат для того, чтобы весь жир, содержащийся в дыме от приготовления пищи, не попадал в вытяжные отверстия, чтобы избежать их засорения и необходимости более дорогостоящих операций по очистке.

Как очистить вытяжку и фильтры:

Очистка фильтров вытяжки — это простой процесс:

Как очистить вытяжку и фильтры: Способ 1

Аккуратно снимите фильтры

Наполните раковину, большую кастрюлю или большое ведро (достаточно большое, чтобы вместить как минимум половину фильтра) кипятка и добавьте пищевую соду и средство для мытья посуды.

Поместите фильтры в горячую воду и дайте им пропитаться не менее 10 минут.

После того, как они намокнут, аккуратно почистите их щеткой (убедитесь, что щетка не слишком жесткая, чтобы не повредить фильтры), время от времени промывая, пока весь скопившийся жир не будет удален.

Если вам удалось поместить в воду только половину фильтра, повторите то же самое для другой стороны.

Тщательно промойте и высушите или дайте полностью высохнуть на воздухе.

Снова вставьте фильтры в вытяжку.

Как очистить вытяжку и фильтры: Способ 2

Аккуратно снимите фильтры

Поместите фильтры в посудомоечную машину на самой горячей программе.

Если фильтры все еще забиты жиром, повторите процесс еще раз, чтобы попытаться очистить его.

Если после нескольких стирок они все еще засорились, возможно, вам придется подумать об их замене.

Очистка вытяжки из нержавеющей стали

Смешайте бикарбонат соды с кипятком и аккуратно протрите вытяжку раствором губкой.

Используйте бытовое средство для удаления жира (или попробуйте сделать его самостоятельно !) и тряпку, протирая вытяжку и удаляя теперь расслоившуюся смазку и пыль.

Аккуратно промойте теплой водой, чтобы удалить все остатки.

Высушите тканью или дайте высохнуть на воздухе, прежде чем наносить слой полироля для нержавеющей стали, если вы хотите получить дополнительный глянцевый блеск.

Источник: glotechrepairs.

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