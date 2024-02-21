Вытяжки - это необходимость на кухне, поскольку они помогают удалить излишки дыма, пара и жира, образующиеся при приготовлении пищи.

В этом случае сама вытяжка со временем засалится, и этого нельзя избежать, поэтому важно знать, как ее почистить.

Из-за этого кухонные вытяжки могут показаться сложными в чистке. Но есть способы сделать задачу менее сложной и намного проще.

Вот что вам нужно знать, чтобы почистить вытяжку на кухне.

Пошаговое руководство по чистке вытяжки.

Как почистить вытяжку на кухне: сначала фильтр

Снимите фильтр вытяжки и все другие съемные детали с вытяжки. Обязательно обратитесь к руководству, если вы не уверены.

Снимите и замените фильтры капота, если применимо.

Металлические фильтры замочите на длительное время в горячей мыльной воде с чашкой уксуса или обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать рекомендуемые сроки.

После замачивания металлического фильтра тщательно очистите его зубной щеткой, добавив бикарбонат соды для более стойких жирных участков.

Промойте, вытрите насухо и положите обратно на вытяжку, когда будете готовы.

Как почистить вытяжку на кухне: не забудьте саму поверхность

Нанесите чистящее средство на поверхность вытяжки.

Используйте чистую мягкую губку или ткань, чтобы протереть поверхности.

Удалите чистящее средство чистой тканью.

Используйте зубную щетку, чтобы аккуратно удалить стойкий жир.

Источник: fujioh.

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