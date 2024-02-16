Мойка кухонной вытяжки, конечно, не самое увлекательное и веселое занятие, но она необходима.

Уборка кухни помогает поддерживать все в санитарном состоянии и обеспечивает безопасность семьи, поэтому нужно знать, как отмыть кухонную вытяжку быстро и надолго.

Если вы не чистите вытяжку регулярно, эти частицы дыма, пара и жира могут скапливаться на вытяжке.

Слой за слоем он начнет накапливаться. По мере накопления слоев вытяжка будет менее функциональной при удалении загрязняющих веществ из воздуха.

В конечном итоге загрязняющие вещества не смогут выйти наружу, и это ухудшит качество воздуха в здании.

Это не только угроза безопасности качества воздуха, но и опасность пожара. И то, и другое — большие проблемы, которых следует избегать. Итак, как почистить жирную вытяжку?

Как отмыть кухонную вытяжку

Обезжирить внутри и снаружи

Для начала необходимо очистить весь жир и грязь на вытяжке и вокруг нее. Если частицы пищи или жира начали накапливаться, возможно, вам придется начать соскабливать их.

Как отмыть кухонную вытяжку: чистка фильтров

Затем снимите фильтры с вытяжки и очистите их. Если оборудование позволяет это, вы даже можете мыть фильтры вытяжки в посудомоечной машине. Обязательно используйте обезжиривающее средство для очистки фильтров.

Очистите жироуловитель

Этот шаг обычно применяется в системе с двумя вытяжками. Жироуловитель помогает предотвратить засорение вентиляционной системы или труб канализационной системы жирами, маслами и частицами жира из фритюрницы или плиты.

Примечание: жироуловитель вытяжки не следует путать с жироуловителем вашего ресторана .

Начните очистку жироуловителя с ответственной утилизации скопившегося там жира и других частиц. Затем тщательно очистите жироуловитель обезжиривающим средством.

Как отмыть кухонную вытяжку - обязательно чистите вытяжной вентилятор

Вентилятор капота также необходимо снять в процессе чистки. Сначала очистите вентилятор, чтобы удалить все крупные частицы. Затем отправьте его в посудомоечную машину для дальнейшей очистки.

Очистите воздуховод

Воздуховод вытяжки — это видимая часть вытяжки над решеткой. Очистите его внутри и снаружи тем же обезжиривающим раствором, который вы использовали для других частей кухонной вытяжки.

Помните, что обезжириватель будет вашим лучшим другом на протяжении всего этого процесса.

Как только все будет очищено и высушено, установите все на место. Он должен быть безупречно чистым и готовым к работе.

Когда следует чистить вытяжку?

Регулярная чистка должна проводиться ежедневно, и вытяжка не является исключением. Ежедневно проводите легкую поверхностную очистку воздуховода вытяжки. Оставьте генеральную уборку, в ходе которой вы разбираете вытяжку, раз в неделю.

Источник: darlingii.

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