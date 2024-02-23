Повня у Діві 24 лютого – чого очікувати від цієї події кожному Знаку Зодіаку і чого остерігатися.

Повня у Діві 24 лютого може вплинути на кожного представника Знаків Зодіаку.

Повний місяць у знаку Діва настане 24 лютого о 14:30 за київським часом.

Ця Повня — остання в поточному астрологічному циклі, адже 20 березня настане День Весняного Рівнодення і почнеться новий астрологічний рік.

Але повний місяць у Діві нестиме за собою підвищену емоційність, що може призвести до загострення конфліктів, роздратування, необдуманих вчинків на емоціях.

Повня у Діві 24 лютого.

За словами астрологині Марини Скаді, 24 лютого Місяць у Діві протистоїть Сонцю в Рибах – виражена вісь фізичного та духовного служіння. Також таке становище світил означає протистояння порядку та хаосу, логіки та інтуїції, реальності та вигадки. Показує єдність і боротьбу Матерії та Духа, що пояснює ситуації, коли іноді люди йдуть за почуттями всупереч логіці.

"Управляє повним місяцем у Діві – Меркурій, планета інтелекту, комунікацій, пізнання світу. На тлі напруженого аспекту Венери з Юпітером, ця повня сприяє багатій уяві, зростанню потреб, а також досягненню хороших результатів, якщо направити енергію дня на продуктивну роботу", - повідомила астрологиня.

Непросто в дні Повного місяця буде також вести ділові або особисті переговори.

Повня у Діві 24 лютого.

У свою чергу астрологиня і авторка каналу «Scorpio», попереджає, що повня у знаку Діва 24 лютого принесе емоційну нестабільність, надмірну збудливість та імпульсивність.

«Цього дня також Венера буде утворювати квадрат з Юпітером, що схилятиме до потурання своїм бажанням, пошуку задоволень та до переїдання. Тому уникайте надмірностей, неконтрольованих витрат та зверніть увагу на здоров'я, особливо, якщо у вас є хронічні захворювання», - закликає астрологиня.

Представники різниз Знаків Зодіаку можуть відчувати неспокій, надлишок збудливої енергії або, навпаки, апатію та безсилля.

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