Полнолуние в Деве 24 февраля – чего ожидать от этого события каждому Знаку Зодиака и чего остерегаться.

Полнолуние в Деве 24 февраля может повлиять на каждого представителя Знаков Зодиака.

Полнолуние в знаке Дева наступит 24 февраля в 14:30 по киевскому времени.

Эта Полнолуние — последнее в текущем астрологическом цикле, ведь 20 марта наступит День Весеннего Равноденствия и начнется новый астрологический год.

Но полнолуние в Деве будет нести за собой повышенную эмоциональность, что может привести к обострению конфликтов, раздражению, необдуманным поступкам на эмоциях.

Полнолуние в Деве 24 февраля.

По словам астролога Марины Скади, 24 февраля Луна в Деве противостоит Солнцу в Рыбах – выражена ось физического и духовного служения. Также такое положение светил означает противостояние порядка и хаоса, логики и интуиции, реальности и вымысла. Показывает единство и борьбу Материи и Духа, что объясняет ситуации, когда иногда люди идут за чувствами вопреки логике.

"Управляет полной луной в Деве - Меркурий, планета интеллекта, коммуникаций, познания мира. На фоне напряженного аспекта Венеры с Юпитером, это полнолуние способствует богатому воображению, росту потребностей, а также достижению хороших результатов, если направить энергию дня на продуктивную работу", - сообщила астролог.

Непросто в дни Полнолуния будет также вести деловые или личные переговоры.

Полнолуние в Деве 24 февраля.

В свою очередь астролог и автор канала «Scorpio» предупреждает, что полнолуние Дева 24 февраля принесет эмоциональную нестабильность, чрезмерную возбудимость и импульсивность.

«В этот день Венера будет образовывать квадрат с Юпитером, который будет склонять к попустительству своим желанием, поиску удовольствий и к перееданию. Поэтому избегайте излишеств, неконтролируемых расходов и обратите внимание на здоровье, особенно если у вас есть хронические заболевания», - призывает астрологиня.

Представители различных знаков Зодиака могут испытывать беспокойство, избыток возбуждающей энергии или, наоборот, апатию и бессилие.

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