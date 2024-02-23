Ваше щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку вже тут з прогнозом на 23 лютого.

Ми створюємо життя, яке хочемо, але спочатку ви повинні знати, чого ви хочете і, можливо, чогось потребуєте.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 23 лютого.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Колісниця.

Ви пройшли через багато, але кінець близький.

Ви не хочете здаватися зараз, коли ви такі близькі до перемоги, якої прагнули.

Тримайтеся своєї зброї і не дозволяйте своїм страхам змусити вас здатися.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Довіряйте своїй інтуїції. Є причина, через яку ви відчуваєте те саме, навіть якщо факти на даний момент не зрозумілі.

Ви починаєте розуміти суть питання, яке вам необхідно зрозуміти. Знайдіть час, щоб вивчити свої почуття.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Диявол

Спокуса може бути сильною, але у вас є шанс вибрати.

Можливо, вам не вистачає сили волі, щоб не здаватися, але одна невелика зміна у вашому розпорядку дня чи діях може спричинити хвильовий ефект, який змінить траєкторію вашого мислення.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сила

Це важкий час для навігації, воно збиває з пантелику, але справа в тому, що ви дійсно можете подолати ці перешкоди.

Віддайте цій ситуації все, що маєте. Крок за кроком ви побачите, що згодом ситуація покращується.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Справедливість

Можливо, вам доведеться звернутися з цією проблемою до суду, щоб досягти бажаного рішення.

Ви намагалися впоратися із цим самостійно, але ви маєте справу з нечесною людиною.

Отже, закон допоможе захистити вас від подальшого використання.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Путівник.

Вам потрібен час для себе. Вам не доведеться нікому пояснювати, чому.

Просто знайдіть час та заплануйте це. Скажіть своїм друзям та сім'ї, що ви ненадовго відключаєтеся від мережі.

Потім поважайте себе та використовуйте свій час для спокійного роздуму та емоційного відновлення.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Цього тижня ви можете отримати важливе повідомлення. Якщо у вас є обмеження часу для відповіді, не затягуйте вирішення питань.

Робіть те, що вам потрібно, особливо якщо можна нарахувати штраф за прострочення платежу, або вам доведеться чекати наступного року, щоб така можливість з'явилася знову.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Ієрофант.

Починати новий бізнес непросто, тому краще повчитися у того, хто це зробив до вас.

Шукайте роботу у галузі, щоб навчатися у лідера.

Можливо вам буде корисно зав'язати відносини наставництва, а потім почати діяти самостійно.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

У вас є борги, але це не означає, що ви не можете навчитися краще керувати своїм бюджетом.

Ви можете отримати підробіток, який допоможе вам вибратися з боргів.

Ви можете знайти ресурси, які будуть корисні у вашій ситуації.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Десятка Меч.

Ваш найкращий друг ударив вас ножем у спину, і ви досі не впоралися з цим. Це була незвичайна ситуація, і ваше серце розбите.

Вам може здатися, що це кінець світу через те, як вам боляче. Але згодом усе налагодиться.

Можливо, ви ніколи не зрозумієте причину, через яку це сталося, але ви підете далі і заведете дружбу, яка не завдасть вам такої шкоди.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Смерть.

Така ситуація не могла продовжуватись. Це не було стійким, тож усе закінчилося.

Незабаром настане новий початок. Замість того, щоб боятися починати все спочатку, прийміть думку, що ваше майбутнє буде кращим, ніж будь-коли раніше.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Жодних більше ілюзій, ви можете побачити правду такою, якою вона є. Все було незрозуміло так довго, але тепер світло нарешті пробилося.

Ви зможете побачити речі такими, якими вони є, і створити бажане майбутнє, спираючись на вагомі причини та факти.

Джерело: yourtango .

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