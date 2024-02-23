Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака уже здесь с прогнозом на 23 февраля.

Мы создаем жизнь, которую хотим , но сначала вы должны знать, чего вы хотите и, возможно, в чем нуждаетесь.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 23 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Колесница.

Вы прошли через многое, но конец близок.

Вы не хотите сдаваться сейчас, когда вы так близки к победе, к которой стремились.

Держитесь своего оружия и не позволяйте своим страхам заставить вас сдаться.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Доверяйте своей интуиции. Есть причина, по которой вы чувствуете то же самое, даже если факты на данный момент не ясны.

Вы начинаете понимать суть вопроса, который вам необходимо понять. Найдите время, чтобы изучить свои чувства.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Дьявол

Искушение может быть сильным, но у вас есть шанс выбрать.

Возможно, вам не хватает силы воли, чтобы не сдаваться, но одно небольшое изменение в вашем распорядке дня или действиях может вызвать волновой эффект, который изменит траекторию вашего мышления.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Сила

Это трудное время для навигации, оно сбивает с толку, но дело в том, что вы действительно можете преодолеть эти препятствия.

Отдайте этой ситуации все, что у вас есть. Шаг за шагом вы увидите, что со временем ситуация улучшается.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Справедливость

Возможно, вам придется обратиться с этой проблемой в суд, чтобы добиться желаемого решения.

Вы пытались справиться с этим самостоятельно, но вы имеете дело с нечестным человеком.

Итак, пусть закон поможет защитить вас от дальнейшего использования.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Отшельник.

Вам нужно время для себя. Вам не придется никому объяснять, почему.

Просто найдите время и запланируйте это. Скажите своим друзьям и семье, что вы ненадолго отключаетесь от сети.

Затем уважайте себя и используйте свое время для спокойного размышления и эмоционального восстановления.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Паж Жезлов

На этой неделе вы можете получить важное сообщение. Если у вас есть ограничение по времени для ответа, не затягивайте решение вопросов.

Делайте то, что вам нужно, особенно если можно начислить штраф за просрочку платежа или вам придется ждать следующего года, чтобы такая возможность появилась снова.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Иерофант.

Начинать новый бизнес непросто, поэтому лучше поучиться у того, кто сделал это до вас.

Ищите работу в отрасли, чтобы учиться у лидера.

Возможно, вам будет полезно завязать отношения наставничества, а затем начать действовать самостоятельно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

У вас есть долги, но это не значит, что вы не можете научиться лучше управлять своим бюджетом.

Вы можете получить подработку, которая поможет вам выбраться из долгов.

Вы можете найти ресурсы, которые будут полезны в вашей ситуации.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Ваш лучший друг ударил вас ножом в спину, и вы до сих пор не справились с этим. Это была необычная ситуация, и ваше сердце разбито.

Вам может показаться, что это конец света, из-за того, как вам больно. Но со временем все наладится.

Возможно, вы никогда не поймете причину, по которой это произошло, но вы пойдете дальше и заведете дружбу, которая не причинит вам такого вреда.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Смерть.

Такая ситуация не могла продолжаться. Это не было устойчивым, поэтому все закончилось.

Скоро наступит новое начало. Вместо того чтобы бояться начинать все сначала, примите мысль, что ваше будущее будет лучше, чем когда-либо прежде.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Никаких больше иллюзий, вы можете увидеть правду такой, какая она есть. Все было неясно так долго, но теперь свет наконец пробился.

Вы сможете увидеть вещи такими, какие они есть, и создать желаемое будущее, опираясь на веские причины и факты.

Источник: yourtango.

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