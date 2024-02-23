Ті, у кого схід сонця або місяць розташовані в цих знаках зодіаку, зазнають значних ефектів від цієї повні — і ось чому.

Місяць підштовхує ці знаки зосередитись на успіху і продовжувати будувати – немає місця самокритиці, якщо ви хочете перемогти. Навчайтеся на своїх уроках і продовжуйте процвітати.

Чотири знаки зодіаку, на які найбільше вплине повний місяць у Діві 24 лютого 2024 року:

1. Діва

Втрачені можливості пішли в минуле, оскільки цей транзит відкриває вам нові способи наблизитись до своєї мрії. Повний місяць у вашому знаку не хоче, щоб ви оглядалися назад. Натомість вам слід залишатися зосередженим і тепер. Закрийте ці старі розділи і почніть нову сторінку в наступний місяць.

Опозиція Сатурна до вашого знака забезпечить важкий початок, але коли ви подолаєте труднощі і продовжите йти вперед, ви побачите, як окупиться ваша важка праця. Однак минуле завжди може бути для нас інструментом, оскільки воно може допомогти нам підвищити нашу самооцінку, якщо ми зосередимося на виконаній роботі і на тому, як ми можемо використовувати те, що дізналися, щоб почати все наново, з більшою мудрістю та проникливістю. Дівам слід почати виявляти трохи більше оптимізму і навчитися приймати те, ким вони є, і любити те, ким вони стають.

2. Стрілець

Цей транзит відбувається у вищій точці вашої карти, починаючи ключовий період, коли ви можете побачити плоди своєї праці та поміркувати про свої успіхи. Місяць хоче, щоб ви зберігали звитяжне мислення, навіть якщо ви не відчуваєте, що зайшли так далеко.

Оскільки Плутон у Водолії приносить потужні перетворення у ваше самовираження, ви можете використати уроки прямо зараз, щоб допомогти вам побудувати ті значні стосунки у вашому житті, які продовжуватимуть надихати та допомагати вам процвітати. Можливо, під час перебування Сатурна у Водолії ви ініціювали проект, який може повернутися у ваше життя. Редагування та перегляд цієї статті тепер може бути простішим, оскільки план вже розроблено. Місяць спонукає вас бути впевненими в роботі, яку ви створюєте, щоб, коли настане молодик у Рибах, ви могли продовжити шлях до розширення можливостей.

3. Риби

Оскільки транзит відбувається у вашому будинку відносин, це час роздумів та розуміння ваших романтичних партнерів, а також друзів. Вас виштовхнуть із зони комфорту, оскільки спілкування зараз може здатися досить складним, проте ви все одно можете знайти певну впевненість у тому, що Юпітер все ще утворює секстиль до вашого знаку.

Якщо вам потрібно прояснити ситуацію або пробачити когось, ви можете це зробити зараз. Протягом останнього року ви зазнавали власної трансформації, а Сатурн все ще знаходився у вашому знаку, підштовхуючи вас до дорослішання, і це відбивається на зв'язках, які ви встановили. Транзит буде досліджувати ваше зростання, оскільки ви також побачите, що знайдете впевненість у вирішенні тим, які, можливо, здавались вам непосильними рік тому. Це період більшої прозорості та прощення.

4. Близнюки

Місяць у Діві зосередить увагу на вашому корінні, будинку та кар'єрі, змушуючи вас керувати своїми емоціями. Настав час відродити ваш зв'язок із мріями з минулого, що стосуються ваших кар'єрних цілей. Місяць дає вам більше шансів відстежувати свої цілі та побудувати ще міцніший фундамент. Завдяки транзиту Сатурна в Рибах ви стали свідками того, наскільки ви стали більш організованими та дисциплінованими.

Сатурн, можливо, також змінив ваше ставлення до своїх мрій; Ваші амбіції, можливо, змінилися. Ви стаєте більш пов'язаними зі своєю метою і транзит дозволить вам продовжити сходження туди, де ви бачите себе. Настав час наблизитися до своєї мрії, але у вас також буде частка практичності, яка допоможе вам домогтися прориву, особливо після молодика в Рибах.

Джерело: yourtango .

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