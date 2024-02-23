Те, у кого восход солнца или луна расположены в этих знаках зодиака, испытают значительные эффекты от этого полнолуния — и вот почему.

Луна подталкивает эти знаки сосредоточиться на успехе и продолжать строить — нет места самокритике, если вы хотите победить. Учитесь на своих уроках и продолжайте процветать.

Четыре знака зодиака, на которые больше всего повлияет полнолуние в Деве 24 февраля 2024 года:

1. Дева

Упущенные возможности ушли в прошлое, поскольку этот транзит открывает вам новые способы приблизиться к своей мечте. Полнолуние в вашем знаке не хочет, чтобы вы оглядывались назад. Вместо этого вам следует оставаться сосредоточенным и в настоящем. Закройте эти старые главы и начните новую страницу в следующее новолуние.

Оппозиция Сатурна к вашему знаку обеспечит трудное начало, но когда вы преодолеете трудности и продолжите идти вперед, вы увидите, как окупится ваш тяжелый труд. Однако прошлое всегда может быть для нас инструментом, поскольку оно может помочь нам повысить нашу самооценку, если мы сосредоточимся на проделанной работе и на том, как мы можем использовать то, что узнали, чтобы начать все заново, с большей мудростью и проницательностью. Девам следует начать проявлять немного больше оптимизма и научиться принимать то, кем они являются, и любить то, кем они становятся.

2. Стрелец

Этот транзит происходит в высшей точке вашей карты, начиная ключевой период, когда вы можете увидеть плоды своего труда и поразмышлять о своих успехах. Луна хочет, чтобы вы сохраняли победоносное мышление, даже если вы не чувствуете, что зашли так далеко.

Поскольку Плутон в Водолее приносит мощные преобразования в ваше самовыражение, вы можете использовать уроки прямо сейчас, чтобы помочь вам построить те значимые отношения в вашей жизни, которые будут продолжать вдохновлять и помогать вам процветать. Возможно, во время пребывания Сатурна в Водолее вы инициировали проект, который может вернуться в вашу жизнь. Редактирование и пересмотр этой статьи теперь может быть проще, поскольку план уже разработан. Луна побуждает вас быть уверенными в работе, которую вы создаете, чтобы, когда наступит новолуние в Рыбах, вы могли продолжить путь к расширению возможностей.

3. Рыбы

Поскольку транзит происходит в вашем доме отношений, это время размышлений и понимания ваших романтических партнеров, а также друзей. Вас вытолкнут из зоны комфорта, поскольку общение сейчас может показаться довольно сложным, однако вы все равно можете обрести некоторую уверенность в том, что Юпитер все еще образует секстиль к вашему знаку.

Если вам нужно прояснить ситуацию или простить кого-то, вы можете сделать это сейчас. В течение последнего года вы претерпевали собственную трансформацию, а Сатурн все еще находился в вашем знаке, подталкивая вас к взрослению, и это отражается на тех связях, которые вы установили. Транзит будет исследовать ваш рост, поскольку вы также увидите, что обретаете уверенность в решении тем, которые, возможно, казались вам непосильными год назад. Это период большей прозрачности и прощения.

4. Близнецы

Луна в Деве сосредоточит внимание на ваших корнях, доме и карьере, заставляя вас управлять своими эмоциями. Пришло время возродить вашу связь с мечтами из прошлого, касающимися ваших карьерных целей. Луна дает вам больше шансов отслеживать свои цели и построить еще более прочный фундамент. Благодаря транзиту Сатурна в Рыбах вы стали свидетелями того, насколько вы стали более организованными и дисциплинированными.

Сатурн, возможно, также изменил ваше отношение к своим мечтам; ваши амбиции, возможно, изменились. Вы становитесь более связанными со своей целью, и транзит позволит вам продолжить восхождение туда, где вы видите себя. Пришло время приблизиться к своей мечте, но у вас также будет доля практичности, которая поможет вам добиться прорыва, особенно после новолуния в Рыбах.

Источник: yourtango.

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