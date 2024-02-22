Сталася астрономічна подія, вплив якої відчуватиметься ще довго, але саме сьогоднішній день є унікальним.

Подія, яка буде нагадувати про себе ще два роки.

Так, за словами астрологині і авторки каналу «Scorpio», відбулося нетипове з'єднання Плутона, Марса та Венери.

«Марс - це чоловіча енергія, Венера - це краса та жіночність. Тому будь-які аспекти між цими планетами в першу чергу впливають на відносини між чоловіком та жінкою», - розповіла астрологиня.

Це з'єднання відкрило вікно у нові стосунки на найближчі 2 роки. Тобто увесь 2024 та 2025 роки будуть під впливом нового циклу, який задало це з'єднання.

«І якщо проаналізувати, то саме з середини лютого у стосунках почалися напруження, невдоволення, сварки, скандали. Де тонко, там рветься. А от ті, хто вільний, якраз протягом цього періоду можуть зустріти кохання», - розповіла експертка з астрології.

Астрологиня закликає не боятися цього впливу і підкреслює, що саме зараз кожен може відслідкувати екологічність своїх стосунків.

«Уже з 13.02 хтось міг відчувати кризу у стосунках, якісь напряги, хто кому що винен тощо», - пояснила астрологиня.

Але пік цих енергій відбуваєтсья саме сьогодні, 22 лютого, тому кожен може самостійно зробити висновки які тенденції у відносинах на нього чекають наступні два роки.

«Марс та Венера зустрічаються у волелюбному знаку - Водолію, тому це час вільних стосунків, прагнення до незалежності, це період активації розлучень, зрад та стосунків неофіційних. Пари, які відчувають напругу, які коливаються розлучатись чи ні, однозначно розлучаться та звільнять одне одного від тяжких відносин», - розповіла астрологиня.

За словами авторки каналу «Scorpio», цінними будуть стосунки, основані на підтримці одне одного. Крім того, це час вільного, божевільного, пристрасного кохання.

«Тому якщо ви самотні - це ідеальний шанс знайти партнера, з яким можна домовитися про той формат стосунків, де ви будете задоволені. Якщо ви у парі - спрямовуйте ці шалені енергії не на сварки, а на пристрасть», - радить астрологиня, підкреслюючи, що саме сьогодні пік цих енергій.

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