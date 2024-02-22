Ваше читання Таро по одній карті для кожного знака зодіаку тут на 22 лютого, з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Читання карт Таро для кожного знака зодіаку на 22 лютого, сьогодні у нас багато чого відбувається, але багато з цього залишиться поза увагою більшості людей.

Щоденний гороскоп для знака зодіаку на 22 лютого.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 22 лютого.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Якщо у вас є можливість виявити доброту, скористайтеся нею. Ви можете думати, що можливість пізніше повернеться до вас і зробити щось добре, але ви не знаєте, що принесе завтрашній день.

Цей момент має більше значення, ніж наступний, тому що він уже настав. Ви не маєте жодного контролю над тим, що буде завтра.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута.

Ніхто не любить, коли щось змінюється. Деякі люди приймають зміни з кулаками в повітрі, борючись із ними щохвилини.

Але ти показуєш свій характер тим, як справляєшся зі зміною часу. Що ви хочете щоб люди запам'ятали після цього досвіду.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Двійка Меч, перевернута.

Вам доведеться почекати, а це означає виявити терпіння.

Ви можете скаржитися і шкодувати за затримкою, а можете вирішити, що будете людиною, яка буде витонченою в розпал бурі.

Те, як ви ставитеся до інших, завжди пам'ятатиме.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Зірка.

Мудрість це те, що приходить згори. Ви просите про це, а потім раптово виявляєте, що у вашому житті починає виявлятися безліч конфліктів.

Ви проходите через ці труднощі, щоб виростити свою віру, а разом з вірою та стійкість.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута.

Залишити минуле позаду — рішення, яке непросто реалізувати, але воно необхідне, коли ви почуваєтеся незадоволеним поточною ситуацією.

Ви можете вирішити, що не будете дзвонити або писати другу або колишній близькій людині, але на думку спадає проблема, ідея або обговорення, якими ви хотіли б поділитися, і ви починаєте сумувати за ними. Спочатку важко прожити життя без того, що ти знав раніше, але ти маєш це зробити, і незабаром усе налагодиться.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута.

Справи життя сповільнюються, оскільки свята позаду та весна не за горами.

Завдяки цьому затишшю у відповідальності вам захочеться заповнити час важливою роботою, яку ви залишили невідкладною.

Це гарний час, щоб продовжити з того місця, на якому ви зупинилися в якійсь галузі вашого життя.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута.

Навіть будучи дорослим, ви все ще намагаєтеся зрозуміти, яка мета вашого життя.

Навіть коли нову мету досягнуто, питання про те, ким ви можете себе почувати, залишається таким самим новим, як і в підлітковому віці.

Незалежно від того, яку роботу ви оберете, ваша мета – любити людей і щодня бути найкращою версією себе. Коли ви це зробите, інше прийде само собою.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Лицар Меч, перевернута.

Коли ви зробили все, що могли, але все ще відчуваєте, що цього недостатньо, вам доведеться зупинитись і спитати себе, чому.

Можливо, ви залишалися зайнятими, але займалися речами, які приносять гроші.

Це помилка, яку можуть зробити багато людей, але мало хто усвідомлює. Тепер, коли ви це зробили, ви можете почати працювати над розв'язанням проблеми.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Коли ситуація чи дружба складаються не так, як ви собі уявляли, це сумно та розчаровує.

Але ваше життя не завжди буде таким. Справи підуть у гору. Це лише перехідний момент.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Трійка Меч.

Слова ранять. Коли слова вимовляються за правилами, відносини псуються. Навіть якщо хтось вибачиться, це не змінює справи.

Довіра підірвана, і вашим образам потрібен час, щоб залікувати. Ви маєте право обробити все, що сталося. Можна без сорому сказати, що вам потрібен цей час.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Вісімка Пентаклею, перевернута.

Ніхто ніколи не уникає важкої роботи. Коли вам потрібно витратити годинник, щоб стати експертом у своїй галузі.

Навіть якщо ви пішли до школи і здобули вчений ступінь, ніщо не замінить цінність практичного досвіду та років.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Лицар Меч, перевернута.

Можливо, вам більше не захочеться чекати, щоб отримати відповідь або дізнатися про те, що вам потрібно почути. Ви поставили своє запитання, але відповіді немає.

Можливо, ви не захочете ставити ультиматум про те, як довго ви терпітимете, але, можливо, необхідно встановити кордон.

Джерело: yourtango .

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