Ваше чтение Таро по одной карте для каждого знака зодиака здесь на 22 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Чтение карт Таро для каждого знака зодиака на 22 февраля, сегодня у нас много чего происходит, но многое из этого останется вне поля зрения большинства людей.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на 22 февраля.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 22 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Если у вас есть возможность проявить доброту, воспользуйтесь ею. Вы можете думать, что возможность позже вернется к вам и сделать что-нибудь хорошее, но вы не знаете, что принесет завтрашний день.

Этот момент имеет большее значение, чем следующий, потому что он уже наступил. Вы не имеете никакого контроля над тем, что будет завтра.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая.

Никто не любит, когда что-то меняется. Некоторые люди принимают перемены с кулаками в воздухе, борясь с ними каждую минуту.

Но ты показываешь свой характер тем, как справляешься с изменением времени. Что вы хотите, чтобы люди запомнили после этого опыта.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая.

Вам придется подождать, а это значит проявить терпение.

Вы можете жаловаться и сожалеть о задержке, а можете решить, что будете человеком, который будет изящным в разгар бури.

То, как вы относитесь к другим, всегда будет помнить.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Звезда.

Мудрость – это то, что приходит свыше. Вы просите об этом, а затем внезапно обнаруживаете, что в вашей жизни начинает проявляться множество конфликтов.

Вы проходите через эти трудности, чтобы вырастить свою веру, а вместе с верой и устойчивость.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая.

Оставить прошлое позади — решение, которое непросто реализовать, но оно необходимо, когда вы чувствуете себя недовольным текущей ситуацией.

Вы можете решить, что не будете звонить или писать другу или бывшему близкому человеку, но на ум приходит проблема, идея или обсуждение, которыми вы хотели бы поделиться, и вы начинаете скучать по ним. Поначалу трудно прожить жизнь без того, что ты знал раньше, но ты должен это сделать, и вскоре все наладится.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Дела жизни замедляются, поскольку праздники позади и весна не за горами.

Благодаря этому затишью в ответственности вам захочется заполнить время важной работой, которую вы оставили неотложной.

Это хорошее время, чтобы продолжить с того места, на котором вы остановились в какой-то области вашей жизни.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая.

Даже будучи взрослым, вы все еще пытаетесь понять, какова цель вашей жизни.

Даже когда новая цель достигнута, вопрос о том, кем вы можете себя чувствовать, остается таким же новым, как и в подростковом возрасте.

Независимо от того, какую работу вы выберете, ваша цель — любить людей и каждый день быть лучшей версией себя. Когда вы это сделаете, остальное придет само собой.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая.

Когда вы сделали все, что могли, но все еще чувствуете, что этого недостаточно, вам придется остановиться и спросить себя, почему.

Возможно, вы оставались занятыми, но занимались вещами, которые приносят вам деньги.

Это ошибка, которую могут совершить многие люди, но которую мало кто осознает. Теперь, когда вы это сделали, вы можете начать работать над решением проблемы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Когда ситуация или дружба складываются не так, как вы себе представляли, это грустно и разочаровывает.

Но ваша жизнь не всегда будет такой. Дела пойдут в гору. Это всего лишь переходный момент.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Тройка Мечей.

Слова ранят. Когда слова произносятся не по правилам, отношения портятся. Даже если кто-то извинится, это не меняет дела.

Доверие подорвано, и вашим обидам нужно время, чтобы залечить. Вы имеете право обработать все, что произошло. Можно без стыда сказать, что вам нужно это время.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая.

Никто никогда не избегает тяжелой работы. Когда вам нужно потратить часы, чтобы стать экспертом в своей области.

Даже если вы пошли в школу и получили ученую степень, ничто не заменит ценность практического опыта и лет.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая.

Возможно, вам больше не захочется ждать, чтобы получить ответ или узнать то, что вам нужно услышать. Вы задали свой вопрос, но ответа нет.

Возможно, вы не захотите ставить ультиматум о том, как долго вы будете терпеть, но, возможно, необходимо установить границу.

Источник: yourtango.

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