Произошло астрономическое событие, влияние которого будет ощущаться еще долго, но именно сегодняшний день уникален.

Событие, которое будет напоминать о себе еще два года.

Так, по словам астролога и автора канала Scorpio, произошло нетипичное соединение Плутона, Марса и Венеры.

«Марс – это мужская энергия, Венера – это красота и женственность. Поэтому любые аспекты между этими планетами в первую очередь влияют на отношения между мужчиной и женщиной», – рассказала астролог.

Это соединение открыло окно в новые отношения на ближайшие два года. То есть, весь 2024 и 2025 годы будут под влиянием нового цикла, который задало это соединение.

«И если проанализировать, то именно с середины февраля в отношениях начались напряжения, недовольство, ссоры, скандалы. Где тонко, там рвется. А вот те, кто свободен, как раз в этот период могут встретить любовь», - рассказала эксперт по астрологии.

Астролог призывает не опасаться этого влияния и подчеркивает, что именно сейчас каждый может отследить экологичность своих отношений.

«Уже с 13.02 кто-то мог испытывать кризис в отношениях, какие-то напряги, кто кому что виноват и тому подобное», - объяснила астролог.

Но пик этих энергий происходит именно сегодня, 22 февраля, поэтому каждый может самостоятельно сделать выводы, какие тенденции в отношениях его ждут следующие два года.

«Марс и Венера встречаются в свободолюбивом знаке – Водолее, поэтому это время свободных отношений, стремление к независимости, это период активации разводов, измен и отношений неофициальных. Пары, которые испытывают напряжение, которые колеблются разводиться или нет, однозначно разойдутся и освободят друг друга от тяжких отношений», - рассказала астролог.

По словам автора канала Scorpio, ценными будут отношения, основанные на поддержке друг друга. Кроме того, это время свободной, безумной, страстной любви.

«Поэтому если вы одиноки – это идеальный шанс найти партнера, с которым можно договориться о том формате отношений, где вы будете довольны. Если вы в паре – направляйте эти безумные энергии не на ссоры, а на страсть», – советует астролог, подчеркивая, что именно сегодня пик этих энергий.

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