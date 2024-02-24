Після покупки нового комплекту рушників ви думаєте лише про те, як не зіпсувати їх та використовувати у довгостроковій перспективі!

Рушники стирають дуже часто, тому до цієї процедури необхідно поставитися з належною увагою.

Як прати рушники – питання, яке потрібно взяти до уваги.

Давайте подивимося, як прати рушники.

Прайте рушники з оцтом

Щоб забезпечити органічне та глибоке очищення, ви можете використовувати білий оцет для чищення рушників у будинку. Особливо це може бути відповіддю на питання, як прати рушники для тих, хто має алергію на миючі засоби.

Отже, давайте дізнаємося, як прати рушники з оцтом.

Білий оцет – 100% органічний продукт. Крім того, він також дуже корисний для видалення плям та пом'якшення тканин, а також для чищення та дезінфекції.

Це ідеальний побутовий продукт для чищення рушників. Найкраще це працює з білими рушниками. Однак ви також можете пом'якшити пожовклі рушники білим оцтом, підвищити їх здатність, що вбирає, і видалити неприємні запахи.

За допомогою цього простого рецепту можна мати вдома органічний засіб для чищення, щоб дізнатися, як прати рушники.

Що знадобиться для прання рушників оцтом:

1/2 склянки білого оцту, близько 125 мл.

1/4 склянки прального порошку (близько 62 мл).

інструкції

Додайте півсклянки білого оцту і чверть склянки прального порошку в секцію основного прання для кожної рушники, яку ви хочете відбілити.

Виберіть цикл холодного прання та запустіть машину. Після прання сушіть на відкритому повітрі рушники.

Для більш складних плям нанесіть на пляму трохи білого оцту і дайте рушнику вбрати оцет, перш ніж прати його в машині.

Джерело: robesnmore .

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