После покупки нового комплекта полотенец вы думаете только о том, как не испортить их и использовать в долгосрочной перспективе!

Полотенца стирают очень часто, а потому к этой процедуре необходимо отнестись с должным вниманием.

Как стирать полотенца – вопрос, который необходимо принять во внимание.

Давайте посмотрим, как стирать полотенца .

Стирайте полотенца с уксусом

Чтобы обеспечить органическую и глубокую очистку, вы можете использовать белый уксус для чистки полотенец в доме. Особенно это может быть ответом на вопрос, как стирать полотенца для тех, у кого аллергия на моющие средства.

Итак, давайте узнаем, как стирать полотенца с уксусом.

Белый уксус — 100% органический продукт. Кроме того, он также очень полезен для удаления пятен и смягчения тканей, а также для чистки и дезинфекции.

Это идеальный бытовой продукт для чистки полотенец. Лучше всего это работает с белыми полотенцами. Однако вы также можете смягчить пожелтевшие полотенца белым уксусом, повысить их впитывающую способность и удалить неприятные запахи.

С помощью этого простого рецепта можно иметь дома органическое чистящее средство, чтобы узнать, как стирать полотенца.

Что понадобится для стирки полотенец уксусом:

1/2 стакана белого уксуса, это около 125 мл.

1/4 стакана стирального порошка (около 62 мл).

инструкции

Добавьте полстакана белого уксуса и четверть стакана стирального порошка в секцию основной стирки стиральной машины для каждого полотенца, которое вы хотите отбелить.

Выберите цикл холодной стирки и запустите машину. После стирки сушите полотенца на открытом воздухе.

Для более сложных пятен нанесите на пятно немного белого уксуса и дайте полотенцу впитать уксус, прежде чем стирать его в машине.

Источник: robesnmore.

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