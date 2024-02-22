Вы когда-нибудь замечали, что ваши полотенца становятся жесткими или приобретают неприятный запах?

Загрязнение полотенец происходит из-за накопления масел для тела, средств для стирки и даже бактерий, поэтому нужно знать, как замочить и отстирать их быстро и эффективно.

Как замочить и отстирать полотенца, чтобы снова сделать их мягкими - вам придется тщательно очистить полотенца, а затем немного изменить режим стирки, чтобы они оставались такими.

Попробуйте метод двойной стирки!

Как замочить и отстирать полотенца - двойная стирка лучше всего подходит для новых или слегка загрязненных полотенец. Двойная стирка глубоко очищает полотенца, удаляя остатки моющих средств, стойкие запахи и масла для тела.

Как замочить и отстирать полотенца:

Чтобы дважды постирать полотенца, положите их в стиральную машину и добавьте 2 стакана белого уксуса прямо в ванну или дозатор моющего средства — без моющего средства или кондиционера для белья. Запустите длинный горячий цикл.

Как только это будет сделано, добавьте 1 стакан пищевой соды и снова постирайте их, на этот раз с обычным моющим средством. Затем высушите их, как обычно.

Замочить и отстирать полотенца благодаря двойной стирке полотенец — прекрасный способ оживить и освежить их, чтобы они снова стали мягкими и новыми. Поскольку при глубокой чистке полотенец всегда остаются остатки, делайте это раз в месяц, непосредственно перед чисткой стиральной машины.

Источник: housewifehowtos.

Читайте также:

Как смягчить махровые полотенца: семь эффективных советов, которые сохранят нежную ткань на долгое время.

Как смягчить задник на кожаной обуви: больше не будет натирать.

Как размягчить обувь в домашних условиях: полезные советы для здоровья ног.