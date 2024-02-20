Следуйте руководству по стирке и уходу за полотенцами, и они прослужат дольше и будут выглядеть как новые долгие годы.

Лучший способ сохранить полотенца мягкими — правильно их стирать.

Полотенца следует стирать в машине при температуре 30–40 ° один раз в неделю с использованием не содержащего ферментов моющего средства.

Кондиционер для белья лучше не использовать. Полотенца могут стать жесткими и потерять впитывающую способность, если они засорятся стиральным порошком и кондиционером для ткани.

При какой температуре стирать полотенца?

Полотенца следует стирать в машине при температуре 30–40 градусов один раз в неделю, используя небиологическое (не содержащее ферментов) моющее средство.

Современные моющие средства настолько хорошо справляются со своей задачей, что нет необходимости стирать полотенца при более высокой температуре. Это также безопаснее для окружающей среды.

Как стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими?

Стиральный порошок и кондиционер для ткани могут засорить волокна полотенца, ухудшив его мягкость. Лучший способ стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими, — это стирать в машине при температуре 30–40 °C, экономно используя качественное моющее средство и не используя кондиционер для ткани. Сушите в сушильной машине с помощью шерстяных шариков или на воздухе.

Как сделать полотенца снова пушистыми?

Полотенца могут стать жесткими, если они забиты стиральным порошком и кондиционером для белья. Вам нужно удалить это, чтобы полотенца снова стали пушистыми. Вымойте один раз, используя уксус вместо моющего средства, и второй раз, используя пищевую соду вместо моющего средства. Сушите в сушильной машине с помощью сушильных шариков или сушите на ветру. Если ваши полотенца старые, возможно, их просто нужно заменить.

Источник: scooms.com.

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