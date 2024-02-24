Перш ніж відкласти зимовий верхній одяг на найближчі кілька сезонів, дізнайтеся, як правильно чистити та зберігати пуховик, щоб підтримувати його у чудовій формі.

Цінні поради про те, як прати та зберігати пуховик можна отримати тут.

Отже, як прати пуховик:

Перевірте бирку з інструкціями з догляду.

Це перше практичне правило при пранні чогось. На етикетці із вказівками по догляду зазвичай вказана вся необхідна інформація, наприклад, чи можна прати ваше пальто в машині, який цикл прання та температура води йому необхідні, спеціальні інструкції щодо використання конкретних миючих засобів та як правильно його сушити.

Зайве говорити, що слід інтерпретувати ці інструкції як правила, а чи не як рекомендації.

2. Як прати пуховик: попередня обробка плям

Якщо ви не випрали пуховик, на ньому напевно є плями від їжі, брудного снігу, бризок калюж або просто сильна пітливість пахв.

Попередньо обробіть ці плями засобом для виведення плям або невеликою кількістю засобу для миття посуду. Нанесіть засіб на пляму, потім дайте йому вбратися протягом 10 хвилин, перш ніж кинути його в пральну машину або протерти вологою тканиною.

3. Як прати пуховик: для початку застебніть всі гудзики та блискавки.

Металеві зубці на блискавках можуть пошкодити інший одяг у пральній машині. Щоб звести до мінімуму ймовірність зачіпок та розривів, найкраще застебнути блискавку, застебнути та застебнути всі гудзики на пуховику перед пранням.

Це також допоможе вашому пуховику зберегти свою форму, коли воно перевертається у машині.

4. Стирайте схожі матеріали разом.

Коли деякі протилежні матеріали труться один про одного, це може призвести до скочування, вицвітання або псування вашого одягу.

Щоб зберегти пуховик у відмінному стані, завжди прайте їх окремо або разом із одягом з аналогічних матеріалів. Тримайте вовну з вовною, нейлон з нейлоном, фліс з флісом і таке інше.

Як правило, можна прати в пральній машині нейлонові та пухові куртки, пуховики та жилети. Стирайте їх у делікатному режимі у холодній воді із звичайним миючим засобом.

Ви також можете сушити пуховики у сушарці. Крім того, що сушарка набагато ефективніша, ніж сушіння на повітрі, вона насправді краще підходить для таких типів одягу, оскільки допомагає рівномірно перерозподілити пуховий матеріал. Просто тримайте його на низькому чи ніжному циклі.

Щоб пуховик було легко розпушити, додайте до нього пару кульок для сушіння вовни. Кульки для сушіння - це проста та екологічно чиста альтернатива кондиціонерам для білизни та простирадл для сушіння: вони пом'якшують і розпушують одяг, зменшують утворення складок та прискорюють процес сушіння.

Якщо ви у скрутному становищі, чисті тенісні м'ячі також стануть чудовим засобом для збивання.

Джерело: clutter .

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