Считается, что стирать пуховик нужно только в крайнем случае, чтобы не повредить, однако есть метод крайне бережной очистки.

Для тех из вас, кто чувствует неприятный запах пуховика и решается на чистку - это обычно пугающий процесс, особенно в первый раз.

Даже если вы соблюдаете правильные этапы процесса стирки, многие люди остаются разочарованными, а иногда и до слез при виде плоской на вид куртки, которая когда-то была такой пушистой и большой, а теперь превратилась в комок из сжатых перьев.

Как почистить пуховик, чтобы не повредить – пошаговая инструкция

Стирка пуховика — довольно безопасная и простая задача, которую можно выполнить с помощью стиральной машины и сушилки, но прежде чем пытаться это сделать, следует учитывать несколько моментов.

Итак, как почистить пуховик, чтобы не повредить:

Во-первых, помните о рисках, если стирать одежду чаще, чем следует. Каждая стирка будет влиять на характеристики ткани, поэтому ограничивайте чистку только тогда, когда это абсолютно необходимо.

Во-вторых, не волнуйтесь, если ваша куртка сразу не станет такой же пухлой, как до стирки.

Как почистить пуховик дома, чтобы не испортить, что вам понадобится:

· Небиологический стиральный порошок

· Теннисный мяч (разрезанный пополам)

· Стиральная машина

· Сушильная машина

Как почистить пуховик, чтобы не повредить: процедура

1. Очистите стиральную машину

Начните с удаления остатков моющего средства из дозатора моющих средств, чтобы не повредить ткань.

2. Отряхните пуховик.

Прежде чем стирать изделие, стряхните с него грязь и грязь, застегните все молнии или прочные водоотталкивающие липучки, а также закройте все клапаны.

3. Стирайте согласно этикетке.

Стирайте пуховик самостоятельно, чтобы получить максимальный результат и снизить все риски. Если вы хотите постирать несколько курток, делайте это в отдельных циклах.

4. Меняйте цикл

После того, как стирка завершила несколько циклов отжима, скорость каждого цикла будет увеличиваться, чтобы удалить лишнюю воду.

Во время стирки скорость каждого цикла будет увеличиваться, чтобы удалить лишнюю воду.

5. Настройте сушильную машину

Установите сушилку на слабый режим и добавьте шарики для сушки — или разрежьте несколько теннисных мячей пополам, чтобы получить бюджетный вариант. Этот метод поможет придать пуховому наполнителю форму, обеспечивая максимальную воздушность и тепло.

Процесс высыхания будет медленным, но это особенно важно, поэтому наберитесь терпения. Высыхание легкого пухового пальто может занять до 2–3 часов.

6. Высушите и встряхните, чтобы снова "надуть" пуховик.

Пока куртка сохнет, время от времени вытаскивайте ее и встряхивайте, чтобы разбить комки, которые могут образоваться. Чем больше сохнет ваше пальто, тем легче будет удалить комки и снова надуть пуховик.

Источник: berghaus.

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