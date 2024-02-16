Если ваш пуховик не очень грязный, часто можно стирать только испачканные места вручную.

Частая точечная стирка продлит срок службы вашего пуховика, поскольку полная стирка подвергает ее гораздо большему износу.

Итак, как стирать пуховик вручную - для начала сделайте пасту из небольшого количества мягкого мыла (например, средства для мытья посуды) и воды.

Держите загрязненную оболочку или ткань подкладки подальше от изоляции и аккуратно очистите ее зубной щеткой или тканью.

Осторожно промойте материал, чтобы внутренний наполнитель не намок, затем дайте куртке высохнуть на воздухе.

Прежде чем убрать его, убедитесь, что он полностью высох.

Как стирать пуховик вручную

Закройте все молнии и застежки-липучки. Также проверьте карманы на наличие посторонних закусок.

Наполните большую раковину или ванну теплой водой и небольшим количеством мягкого мыла или средства для чистки пуха.

Погрузите куртку в воду. Нажмите на него несколько раз вверх и вниз, чтобы впитать пену, затем дайте ему немного впитаться. Если на ткани корпуса есть загрязнения, протрите их губкой.

Слейте мыльную воду из ванны и максимально отожмите куртку. Наполните ванну чистой водой и вдавите ее в рубашку, затем слейте воду.

Как стирать пуховик вручную: промывайте несколько раз, пока вода не станет прозрачной и не будет содержать мыла – для этого может потребоваться шесть или более полосканий.

Слейте из куртки как можно больше воды. Пластиковая корзина для белья может служить удобным «ситоном». Как стирать пуховик вручную - не скручивайте и не выжимайте куртку, так как волокна слипнутся и ткань может порваться.

Берите свою куртку, как ребенка, и переносите ее из стиральной машины в сушилку. Пух очень тяжелый, когда он мокрый, поэтому перемещайте его осторожно, чтобы не порвать ткань или швы. Прежде чем положить пух в сушилку, разгладьте комки.

Следуйте инструкциям по сушке, указанным на этикетке одежды; Обычно это означает сушку пуховика в большой сушильной машине при самой низкой температуре.

Добавьте два или три чистых теннисных мяча или мяча для сушки, чтобы он быстрее высох и вернул пуху пышность. Периодически проверяйте на наличие комков. Если вы их обнаружите, постарайтесь расправить их, прежде чем вернуть куртку в сушилку.

Очень важно убедиться, что пуховик полностью высох, прежде чем снимать его. Это может занять некоторое время, поэтому наберитесь терпения. Мы не рекомендуем сушить пуховик на воздухе, так как это займет несколько дней и может привести к появлению плесени или грибка.

Источник: mec.ca.

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