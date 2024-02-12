Качественный пуховик будет согревать вас год за годом, если за ним правильно ухаживать, а это значит, что нужно уметь поддерживать его в чистоте и правильно стирать куртку.

Как постирать пуховик дома

Прежде чем отправить пуховик в стирку, освободите карманы, застегните все застежки-липучки и убедитесь, что куртка полностью застегнута, чтобы она не застряла внутри машины во время стирки.

(При стирке пуховика не обязательно использовать сетчатый мешок для стирки; мало у кого есть достаточно большой мешок.)

Затем удалите меховую или искусственную отделку, которая может быть на пуховике, так как их можно чистить отдельно.

Вам также потребуется обработать пятна от макияжа, масла или грязи, прежде чем отправлять куртку в стирку.

И последнее, но не менее важное: перед стиркой всегда проверяйте этикетку по уходу за советами производителя о том, как чистить одежду.

Как постирать пуховик в стиральной машине?

Когда все будет готово для машины, бросьте куртку отдельно (или вместе с одеялом, если это необходимо для равновесия).

При стирке парки важно использовать мягкое моющее средство без запаха и холодную воду, потому что оно наиболее бережно воздействует на одежду.

Хотите, чтобы пух оставался максимально пушистым? Рекомендуется стирать пух — только обязательно используйте теплую (но не горячую) воду, потому что холодная вода не активирует его.

(Если на этикетке по уходу за вашей курткой указано «специальное моющее средство», он говорит, что это означает стирку пуха.)

Используйте только небольшое количество моющего средства, примерно половину столовой ложки в одну загрузку — и избегайте отбеливателя или кондиционера для белья.

Производитель предлагает выбрать деликатный режим стирки.

Поскольку пуховики хорошо впитывают влагу, вам, возможно, придется добавить дополнительный цикл отжима, чтобы избавиться от лишней влаги, прежде чем вынимать их.

Как постирать пуховик и сушить пуховик?

Повесить куртку, чтобы она полностью высохла, прежде чем положить ее в сушилку, чтобы она взбилась.

Тепло изнашивает ткань быстрее и не подходит для курток с водоотталкивающей отделкой, поэтому обязательно выбирайте режим низкой температуры или ее отсутствие — независимо от того, сушка на воздухе, сверхнизкая или сушка деликатных тканей.

Чтобы распушить куртку, добавьте в машину несколько теннисных мячей, завязанных в носке, или шарики для сушки.

Они будут подпрыгивать и помогать удалять лишнюю влагу.

Как часто нужно стирать пуховик?

Частые машинные циклы могут повредить водоотталкивающее покрытие вашей куртки, поэтому стирать ее раз в сезон более чем достаточно.

Если вещь выглядит грязной - рекомендуют стирать ее в конце сезона, а не в начале следующего.

Как почистить пуховик?

Если вы носите куртку регулярно, лучше всего провести точечную чистку куртки. (Также сделайте это, прежде чем бросить его в стирку в конце сезона.)

Водоотталкивающие парки относительно легко чистить. Протирание пятна мочалкой и водой должно помочь.

Источник: chatelaine.

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