Стирка пуховика не только поможет избавиться от запахов и пятен, но и поможет омолодить пух в составе, поэтому его полезно стирать время от времени.

Стирка пуховика дома поможет улучшить его характеристики, потому что чем она пушистее, тем лучше будет изолировать вашу куртку – в этом, в первую очередь, и состоит весь смысл пуховика!

Если вы пренебрегали и не чистили его, сейчас самое время немного освежиться.

Как всегда, прежде чем приступать к чистке верхней одежды, рекомендуется прочитать бирки на ней, чтобы убедиться, что для этой вещи нет каких-либо конкретных инструкций. Итак, то нужно для стирки пуховика:

1. Нежный стиральный порошок. Можно использовать обычный или купить специально моющее средство для пуха.

2. Четыре-шесть теннисных мячей или мячей для сушки для утяжеления.

Как стирать пуховик дома: ШАГ 1 — ПОДГОТОВЬТЕ КУРТКУ!

Приготовьте свой грязный пуховик! Проверьте все карманы.

Также неплохо застегнуть все молнии и застегнуть пуговицы. Если на вашей куртке появились особенно сильные пятна, вы можете точечно обработать ее моющим средством, прежде чем отправлять ее в стирку.

ШАГ 2 – СТИРКА

Как стирать пуховик дома, подойдите к стиральной машине, желательно с фронтальной загрузкой .

Поместите куртку в стиральную машину в режиме деликатной или нормальной стирки в холодной воде. Используйте мягкое моющее средство , как рекомендовано в разделе. Не используйте отбеливатель или кондиционер для белья (и не пытайтесь гладить пух).

Также рекомендуется второй раз промыть пух только водой, чтобы убедиться, что все мыло удалено (но я не всегда это делаю). Если в вашей стиральной машине есть функция «второго полоскания», выберите ее.

Как стирать пуховик дома: ШАГ 3 – СУШКА

Когда вы вытащите куртку из сушилки, вы можете заметить, что она мокрая и комковатая… не бойтесь, это нормально! После стирки куртки положите ее в сушилку вместе с 4–6 теннисными мячами. Да, это будет громко, но теннисные мячи помогут восстановить пух в вашей куртке.

Сушим на слабом режиме или без него. Это может занять несколько циклов, но не стоит использовать более высокую температуру, иначе вы рискуете повредить или расплавить швы внешней ткани пуховика. Процесс сушки может занять пару часов, так что наберитесь терпения.

ШАГ 4 – НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Наслаждайтесь чистым и только что отреставрированным любимым пуховиком!

Совет как стирать пуховик дома правильно: всегда храните пуховик в несжатом виде, оставляя место для растягивания. Например, если у вас есть пуховик, которым вы не пользуетесь, повесьте его на вешалку, чтобы он мог дышать и лучше сохранять форму.

Источник: shedreamsofalpine.

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