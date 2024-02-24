Прежде чем отложить зимнюю верхнюю одежду на ближайшие несколько сезонов, узнайте, как правильно чистить и хранить пуховик, чтобы поддерживать его в отличной форме.

Ценные советы о том, как стирать и хранить пуховик можно получить здесь.

Итак, как стирать пуховик:

Проверьте бирку с инструкциями по уходу.

Это первое практическое правило при стирке чего-либо. На этикетке с указаниями по уходу обычно указана вся необходимая информация, например, можно ли стирать ваше пальто в машине, какой цикл стирки и температура воды ему необходимы, специальные инструкции по использованию конкретных моющих средств и как правильно его сушить.

Излишне говорить, что вам следует интерпретировать эти инструкции как правила, а не как рекомендации.

2. Как стирать пуховик: предварительная обработка пятен

Если вы не постирали пуховик, на нем наверняка есть пятна от еды, грязного снега, брызг луж или просто сильная потливость подмышек.

Предварительно обработайте эти пятна пятновыводителем или небольшим количеством средства для мытья посуды. Нанесите средство на пятно, затем дайте ему впитаться в течение 10 минут, прежде чем бросить его в стиральную машину или протереть влажной тканью.

3. Как стирать пуховик: для начала застегните все пуговицы и молнии.

Металлические зубцы на молниях могут повредить другую одежду в стиральной машине. Чтобы свести к минимуму вероятность зацепок и разрывов, лучше всего застегнуть молнию, застегнуть и застегнуть все пуговицы на пуховике перед стиркой.

Это также поможет вашему пуховику сохранить свою форму, когда оно переворачивается в машине.

4. Стирайте похожие материалы вместе.

Когда некоторые противоположные материалы трутся друг о друга, это может привести к скатыванию, выцветанию или порче вашей одежды.

Чтобы сохранить пуховик в отличном состоянии, всегда стирайте их отдельно или вместе с одеждой из аналогичных материалов. Держите шерсть с шерстью, нейлон с нейлоном, флис с флисом и так далее.

Как правило, можно стирать в стиральной машине нейлоновые и пуховые куртки, пуховики и жилеты. Стирайте их в деликатном режиме в холодной воде с обычным моющим средством.

Вы также можете сушить пуховики в сушилке. Помимо того, что сушилка намного более эффективна, чем сушка на воздухе, она на самом деле лучше подходит для таких типов одежды, поскольку помогает равномерно перераспределить пуховый материал. Просто держите его на низком или нежном цикле.

Чтобы пуховик было легче распушить, добавьте к нему пару шариков для сушки шерсти. Шарики для сушки — это простая и экологически чистая альтернатива кондиционерам для белья и простыням для сушки: они смягчают и распушают одежду, уменьшают образование складок и ускоряют процесс сушки.

Если вы в затруднительном положении, чистые теннисные мячи также станут отличным средством для взбивания.

Источник: clutter.

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