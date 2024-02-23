За чистою кухнею та комфортним приготуванням їжі стоїть працьовита витяжка, але їй теж потрібне прибирання.

Будь-яке скупчення бруду та жиру всередині витяжки може значно знизити її витяжну потужність та функцію фільтрації, внаслідок чого у вас буде гучний двигун та неефективна вентиляція.

Важливо знати, як відмити витяжку, не чекайте, поки вона забрудниться — ще краще, чому б не мінімізувати проблему з самого початку?

Як відмити витяжку:

Виділіть близько 20 хвилин робочого часу та близько 30 хвилин очікування або замочування. Перш за все переконайтеся, що витяжка відключена від мережі та охолонула.

Як відмити витяжку, почніть з фільтра:

Хоча фільтри призначені для збору жиру, як і всі засоби для чищення, вони не витримують його накопичення.

КРОК 1. ЗНАЙТЕ СВІЙ ФІЛЬТР

Сітчасті фільтри. Їх потрібно трохи замочити та почистити, щоб видалити бруд. Однак, якщо їх можна мити в посудомийній машині, просто помістіть їх у посудомийну машину. Посудомийна машина для легкого, але ефективного очищення.

Паперові та вугільні фільтри. Зазвичай їх утилізують та замінюють. Щодо вугільних фільтрів, зверніться до посібника, щоб дізнатися, як правильно їх утилізувати.

КРОК 2. ЗАМОЧИТЕ МЕТАЛЕВІ ФІЛЬТРИ.

У тазі або раковині змішайте гарячу воду, рідину для миття посуду або харчову соду. Замочіть фільтри на 10-15 хвилин - не надто довго, щоб жир не осів.

КРОК 3. ОЧИСТІТЬ ФІЛЬТРИ

Ретельно почистіть зубною щіткою або будь-якою неабразивною щіткою. Для видалення стійкого жиру використовуйте миючий порошок або пасту харчової соди. Утримайтеся від використання агресивних хімікатів, які можуть потьмяніти матеріал.

КРОК 4: ПРОМИЙТЕ І ВИСУШИТЬ.

Ретельно промийте теплою водою, стежачи за тим, щоб не залишилося маслянистих речовин. Перш ніж повернути їх у витяжку, переконайтеся, що вони повністю висохли.

Як відмити витяжку, почніть із зовнішньої поверхні

Липка плівка легко може осідати на поверхні каптуру.

КРОК 1. ОБЕРЕТЬ ІНСТРУМЕНТИ

Коли справа доходить до нержавіючої сталі, будьте обережні, щоб зберегти її обробку. Все необхідне: засіб для видалення жиру або спрей, який полірує та захищає його від майбутніх забруднень, а також м'яку тканину з мікрофібри або будь-яку неабразивну подушечку, яка не залишає подряпин і швидше збирає бруд.

Щоб отримати найкращі результати, дотримуйтесь інструкцій з посібника до вашої моделі та використовуючого засобу для чищення.

КРОК 2. ПРОТИРАЙТЕ З НАПРЯМКУ ВОЛОКОН.

Щоб запобігти появі смуг на нержавіючій сталі, ніколи не протирайте поверхню у напрямку волокон або круговими рухами.

КРОК 3. ОЧИЩИТЬ ОЧИСНИК.

Будь-який продукт може залишити плями. Ретельно відполіруйте чистою тканиною з мікрофібри, щоб ефективно видалити залишки щоб надати більше блиску. Не сушіть на повітрі.

Джерело: aeg.co.za.

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