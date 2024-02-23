За чистой кухней и комфортным приготовлением пищи стоит трудолюбивая вытяжка, но ей тоже нужна уборка.

Любое скопление грязи и жира внутри вытяжки может значительно снизить ее вытяжную мощность и функцию фильтрации, в результате чего у вас будет громкий двигатель и неэффективная вентиляция.

Важно знать, как отмыть вытяжку, не ждите, пока она загрязнится — еще лучше, почему бы не минимизировать проблему с самого начала?

Как отмыть вытяжку:

Выделите около 20 минут рабочего времени и около 30 минут ожидания или замачивания. Прежде всего убедитесь, что вытяжка отключена от сети и остыла.

Как отмыть вытяжку, начните с фильтра:

Хотя фильтры предназначены для сбора жира, как и все чистящие средства, они не выдерживают его накопления.

ШАГ 1. ЗНАЙТЕ СВОЙ ФИЛЬТР

Сетчатые фильтры. Их нужно немного замочить и почистить, чтобы удалить грязь. Однако, если их можно мыть в посудомоечной машине, просто поместите их в посудомоечную машину.посудомоечная машинадля легкой, но эффективной очистки.

Бумажные и угольные фильтры. Обычно их утилизируют и заменяют. Что касается угольных фильтров, обратитесь к руководству, чтобы узнать, как правильно их утилизировать.

ШАГ 2. ЗАМОЧИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ.

В тазу или раковине смешайте горячую воду, жидкость для мытья посуды или пищевую соду . Замочите фильтры на 10–15 минут — не слишком долго, чтобы жир не осел.

ШАГ 3. ОЧИСТИТЕ ФИЛЬТРЫ

Тщательно почистите зубной щеткой или любой неабразивной щеткой. Для удаления стойкого жира используйте моющий порошок или пасту из пищевой соды. Воздержитесь от использования агрессивных химикатов, которые могут потускнеть материал.

ШАГ 4: ПРОМОЙТЕ И ВЫСУШИТЕ.

Тщательно промойте теплой водой, следя за тем, чтобы не осталось маслянистых веществ. Прежде чем вернуть их в вытяжку, убедитесь, что они полностью высохли.

Как отмыть вытяжку, начните с внешней поверхности

Липкая пленка легко может оседать на поверхности капюшона.

ШАГ 1. ВЫБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Когда дело доходит до нержавеющей стали, будьте осторожны, чтобы сохранить ее отделку. Все необходимое: средство для удаления жира или спрей, который полирует и защищает его от будущих загрязнений, а также мягкая ткань из микрофибры или любая неабразивная подушечка, которая не оставляет царапин и быстрее собирает грязь.

Чтобы получить наилучшие результаты, следуйте инструкциям из руководства к вашей модели и используемого чистящего средства.

ШАГ 2. ПРОТИРАЙТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВОЛОКОН.

Чтобы предотвратить появление полос на нержавеющей стали, никогда не протирайте поверхность по направлению волокон или круговыми движениями.

ШАГ 3. ОЧИСТИТЕ ОЧИСТИТЕЛЬ.

Любой оставшийся продукт может оставить пятна. Тщательно отполируйте чистой тканью из микрофибры, чтобы эффективно удалить остатки и придать больше блеска. Не сушите на воздухе.

Источник: aeg.co.za.

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