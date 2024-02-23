Проти «Ощадбанк» висунули звинувачення, що фінустанова нібито «обкрадає мертвих», але у банку знайшли, що відповісти, нагадавши про підпис, який ставить кожен клієнт.

Так, на офіційній сторінці «Ощадбанк» у Facebook з’явилася скарга на дивну комісію:

«Коли Ощадбанк перестане красти гроші померлих?.. Звідки у тарифах Ощадбанку з'явилась комісія за обслуговування неактивних рахунків у розмірі 100 грн? Людина помирає, рахунок не активний».

У «Ощадбанк» відреагували на скаргу, запевнивши, що фінустанова не краде гроші з рахунку клієнтів.

«Комісія за обслуговування неактивного рахунку була і раніше. Згідно тарифів банку, комісія за обслуговування неактивного рахунку виставляється, коли по рахунку та по картці протягом року не було жодних зарахувань та операцій протягом року. В борг комісія за неактивний рахунок не списується», - повідомили у «Ощадбанк».

Також співробітник «Ощадбанк» пояснив, що, якщо клієнт помер, рідні мають повідомити про це банк, надавши свідоцтво про смерть, та буте призупинено нарахування всіх банківських комісій.

Звісно, виникає резонне питання: «Як знати в якому банку у померлої людини були картки? Померла людина не розповість».

«Ощадбанк» у свою чергу нагадав про підпис, який ставить кожний клієнт:

«Комісія за обслуговування неактивного рахунку була в тарифах, та коли клієнти відкривають рахунок в банку, вони підписують заяву приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування (ДКБО), де ставлять підпис, що ознайомлені з тарифами. ДКБО та тарифи знаходяться на сайті банку у відкритому доступі, з якими можна завжди ознайомитися. По запиту спадкоємця нотаріус подає запити в банк на розшук рахунків та вкладів померлого клієнта».

Також у «Ощадбанк» повідомили, що банківські комісії передбачені Договором комплексного банківського обслуговування (ДКБО) і банк має право їх змінювати.

«Комісія за обслуговування неактивного рахунку наявна також і в інших українських банках», - запевнили у «Ощадбанк».

У «Ощадбанк» зізналися, що НБУ не причетний до введення даних комісій, але додали, що комісія за обслуговування неактивного рахунку, це загально прийнята практика в українських банках.

«Банк має право самостійно додавати та змінювати банківські тарифи», - кажуть в «Ощадбанк».

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