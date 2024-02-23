Против "Ощадбанк" выдвинули обвинения, что финучреждение якобы "обкрадывает мертвых", но в банке нашли, что ответить, напомнив о подписи, которую ставит каждый клиент.

Так, на официальной странице Ощадбанк в Facebook появилась жалоба на странную комиссию:

«Когда "Ощадбанк" перестанет воровать деньги умерших?.. Откуда в тарифах Ощадбанка появилась комиссия за обслуживание неактивных счетов в размере 100 грн? Человек умирает, счет не активен».

В "Ощадбанк" отреагировали на жалобу, заверив, что финучреждение не ворует деньги со счета клиентов.

«Комиссия за обслуживание неактивного счета была и раньше. Согласно тарифам банка, комиссия за обслуживание неактивного счета выставляется, когда по счету и карточке в течение года не было никаких зачислений и операций в течение года. В долг комиссия за неактивный счет не списывается», – сообщили в «Ощадбанк».

Также сотрудник Ощадбанк объяснил, что, если клиент умер, родные должны сообщить об этом банк, предоставив свидетельство о смерти, и будет приостановлено начисление всех банковских комиссий.

Конечно, возникает резонный вопрос: «Как знать в каком банке у умершего человека были карточки? Умерший человек не расскажет».

«Ощадбанк» в свою очередь напомнил о подписи, которую ставит каждый клиент:

«Комиссия за обслуживание неактивного счета была в тарифах, и когда клиенты открывают счет в банке, они подписывают заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания (ДКБО), где ставят подпись, что ознакомлены с тарифами. ДКБО и тарифы находятся на сайте банка в открытом доступе, с которым можно всегда ознакомиться. По запросу наследника нотариус представляет запросы в банк на розыск счетов и вкладов умершего клиента».

Также в "Ощадбанк" сообщили, что банковские комиссии предусмотрены Договором комплексного банковского обслуживания (ДКБО) и банк имеет право их изменять.

«Комиссия за обслуживание неактивного счета имеется также и в других украинских банках», – заверили в «Ощадбанк».

В Ощадбанке признались, что НБУ не причастен к введению данных комиссий, но добавили, что комиссия за обслуживание неактивного счета, это общепринятая практика в украинских банках.

«Банк имеет право самостоятельно добавлять и изменять банковские тарифы», – говорят в «Ощадбанк».

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