Так, однак з клієнток «Ощадбанк» повідомила, що отримала SMS дивнного змісту.

«Прийшло смс повідомлення "Якщо ваші щомісячні надходження на рахунки банку виходять за межі діапазону 00 - 25000 гр, то на вимогу НБУ повідомте банк, відправивши смс на такий то номер з таким то текстом», – розповіла жінка, запитавши, що саме мається на увазі.

У «Ощадбанк» підтвердили, що розсилка таких повідомлень дійсно проводиться.

«Банк, дійсно, надсилає такі повідомлення клієнтам відповідно до Постанови Правління НБУ від 05.09.2023 №110 «Про затвердження змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» з метою передачі клієнтом інформації до банку щодо приблизних щомісячних надходжень», - пояснив представник «Ощадбанку».

За його словами, якщо сума щомісячних надходжень людини більше 25 тис.грн , тоді потрібно проінформувати банк в будь-який зручний спосіб, що зазначений в смс.

У «Ощадбанк» наголошують, що відповідно до постанови НБУ запроваджено нові вимоги, відповідно до яких клієнт має повідомити Банку очікувану суму надходжень на всі рахунки та картки.

Мета впровадження вимог – запобігти відмиванню доходів, які були одержані злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

«Слід визначити максимальну суму в гривні, яку очікувано отримати на всі картки та рахунки (поточні, кредитні, депозитні - в гривні та іноземній валюті) сукупно у Ощадбанку впродовж календарного місяця», - пояснили в «Ощадбанк».

Якщо очікуються надходження в іноземній валюті, то слід зазначити еквівалент таких сум у національній валюті згідно з курсом НБУ на час подачі інформації.

Крім того, клієнти «Ощадбанк» повинні знати, що при плануванні максимальної суми очікуваних надходжень не слід враховувати обсяг переказів між власними рахунками, що відкриті в «Ощадбанку».

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