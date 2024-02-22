Так, однак з клієнток «Ощадбанк» повідомила, що отримала SMS дивнного змісту.
«Прийшло смс повідомлення "Якщо ваші щомісячні надходження на рахунки банку виходять за межі діапазону 00 - 25000 гр, то на вимогу НБУ повідомте банк, відправивши смс на такий то номер з таким то текстом», – розповіла жінка, запитавши, що саме мається на увазі.
У «Ощадбанк» підтвердили, що розсилка таких повідомлень дійсно проводиться.
«Банк, дійсно, надсилає такі повідомлення клієнтам відповідно до Постанови Правління НБУ від 05.09.2023 №110 «Про затвердження змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» з метою передачі клієнтом інформації до банку щодо приблизних щомісячних надходжень», - пояснив представник «Ощадбанку».
За його словами, якщо сума щомісячних надходжень людини більше 25 тис.грн , тоді потрібно проінформувати банк в будь-який зручний спосіб, що зазначений в смс.
У «Ощадбанк» наголошують, що відповідно до постанови НБУ запроваджено нові вимоги, відповідно до яких клієнт має повідомити Банку очікувану суму надходжень на всі рахунки та картки.
Мета впровадження вимог – запобігти відмиванню доходів, які були одержані злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
«Слід визначити максимальну суму в гривні, яку очікувано отримати на всі картки та рахунки (поточні, кредитні, депозитні - в гривні та іноземній валюті) сукупно у Ощадбанку впродовж календарного місяця», - пояснили в «Ощадбанк».
Якщо очікуються надходження в іноземній валюті, то слід зазначити еквівалент таких сум у національній валюті згідно з курсом НБУ на час подачі інформації.
Крім того, клієнти «Ощадбанк» повинні знати, що при плануванні максимальної суми очікуваних надходжень не слід враховувати обсяг переказів між власними рахунками, що відкриті в «Ощадбанку».
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